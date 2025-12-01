Latorcai Csaba: Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatni

A fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte, Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatni, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni

– írta közleményében Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn délután, nem sokkal azelőtt, hogy elkezdődött a Fővárosi Közgyűlés ülése, amely után a főpolgármester a Karmelita elé vonul.

Azt írta, „a főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti.”

Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését. Tarlós 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak

– fogalmazott Latorcai, aki szerint a főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása.

„A fővárost a saját vezetői vitték csődbe. A kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja” – tette hozzá az államtitkár.