A következő élő közvetítés része A Karmelitához vonulnak Karácsonyék

Karácsony: Budapestet nem lehet letérdepeltetni

2025. 12. 01. 19:24

Nagyjából negyed nyolckor érkezett meg Karácsony Gergely a Clark Ádám térre. A főpolgármester szabadkozott, hogy elhúzódott a Kelenföldi kocsiszínben tartott délutáni, rendkívüli közgyűlés, de sikerült döntést hozniuk arról, hogy – mint fogalmazott – „Budapestet nem lehet letérdepeltetni”.

Ennek a városnak a szabadságát nem hagyjuk feláldozni semmilyen politikai érdek oltárán

– mondta Karácsony, hangsúlyozva, hogy ezt az üzenetet viszik fel a Karmelitához.

Szerinte Budapest „azért kell, hogy szabad, európai és szolidáris város maradjon, hogy amikor majd felszabadul az egész ország az elnyomás alól, akkor legyen honnan visszatérnie ezekhez az értékekhez hazánkban”.

Adrián Zoltán / 24.hu Karácsony Gergely főpolgármester a Clark Ádám téren.
