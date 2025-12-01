Karácsony: Budapestet nem lehet letérdepeltetni

Nagyjából negyed nyolckor érkezett meg Karácsony Gergely a Clark Ádám térre. A főpolgármester szabadkozott, hogy elhúzódott a Kelenföldi kocsiszínben tartott délutáni, rendkívüli közgyűlés, de sikerült döntést hozniuk arról, hogy – mint fogalmazott – „Budapestet nem lehet letérdepeltetni”.

Ennek a városnak a szabadságát nem hagyjuk feláldozni semmilyen politikai érdek oltárán

– mondta Karácsony, hangsúlyozva, hogy ezt az üzenetet viszik fel a Karmelitához.

Szerinte Budapest „azért kell, hogy szabad, európai és szolidáris város maradjon, hogy amikor majd felszabadul az egész ország az elnyomás alól, akkor legyen honnan visszatérnie ezekhez az értékekhez hazánkban”.