Tiszaburán harmadszor is megvolt az időközi választás, de nem kizárt, hogy lesz negyedik forduló

Tiszaburán november 30-án polgármestert és hat képviselőt választottak, és a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján 986 érvényes szavazattal Fekete Zsigmond lett a település polgármestere, Vavrik Géza ellenében, akire 482 voks érkezett.

Vavrik Géza a nap folyamán a helyszínre látogató Indexnek úgy nyilatkozott, hogy bármi lesz az eredmény, óvni fog, mert szerinte Fekete Zsigmond emberei nem valós meghatalmazás alapján indultak a választáson.

Nagyon el vagyok keseredve, hasonló a helyzet, mint az előző két választáson: az ellenfelem emberei tömegével hordják szavazni a lakosokat, ugyanazok a delegáltak dolgoznak a választási körzetekben, mint korábban, és mutatják, hogy hova kell ikszelni. A fél falut megvásárolták.

– mondta a végül kevesebb szavazatot gyűjtő jelölt, aki a jelenlegi polgármester.

Vavrik a hivatalos eredmény közzététele után egy videót is indított a Facebook-oldalán, amit azzal nyitott, hogy „ismét csak sikerült Tiszaburát megvásárolni”, pár másodperccel később pedig már arról beszél, hogy „óvni fogunk”.

Miért kellett harmadszor is szavazni?

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen a Kúria határozata alapján másodszor ismételték meg az eredetileg október 5-re kiírt időközi önkormányzati választást. A településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A területi választási bizottság azonban megállapította, hogy a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta, ezért elrendelte a szavazás megismétlését.

A határozatot a Kúria helybenhagyta, így november 2-án megismételték a szavazást. A Kúria szerint azonban a november 2-i megismételt szavazáson elkövetett jogsértések súlya, a választási alapelvek többszöri megsértése nagy mértékben kihatott a választás törvényességére, ezért a bíróság helyben hagyta a helyi választási bizottsági határozatnak a választási eredményt megsemmisítő és új szavazást elrendelő részét.

A november 30-ai, másodjára megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége) indult polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) már az elsőként megismételt szavazáson kiesett. A képviselő-választáson összesen 59-en indultak. A megismételt szavazáson ugyanazon 1958 ember szavazhatott, aki október 5-én szerepelt a választói névjegyzékben.

Hol szavaztak még november 30-án?

A nap folyamán a 98 lakosú Gétyén is volt időközi polgármester választás, ott a függetlenként induló Bánhegyi Péter gyűjtötte a legtöbb szavazatot (40), a szintén független Salamon Zoltánnal (28 voks) és Halász Ádám Zoltánnal (1 szavazat) szemben. Emellett Pilisvörösváson is időközi választást tartottak, két képviselői szék betöltése volt a cél, az eredményekről az alábbi cikkünkben számoltunk be: