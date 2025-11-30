Tiszaburán harmadszor rendeznek időközi választást

Három településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A Zala vármegyei Gétyén azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a települést 2006 óta vezető, utoljára 2024-ben megválasztott független polgármester, Talabér Lászlóné szeptember 7-én elhunyt. A megüresedett pozíció betöltéséért három független jelölt indul: Halász Ádám Zoltán képviselő-testületi tag, Salamon Zoltán korábbi polgármesterjelölt, valamint Bánhegyi Péter jelenlegi alpolgármester, képviselő. A településen mintegy 110 választópolgár adhatja le szavazatát.

A Pest vármegyei Pilisvörösváron két egyéni választókerületben is képviselő-választást tartanak, mert a 7-es és 8-as egyéni választókerület képviselői, Lehrer Anita és Lovász Ernő, a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület színeiben tavaly megválasztott képviselki szeptember 11-én lemondtak. A két választókerületben összesen öt jelölt indul függetlenként, a Vörösvári Közéletért Egyesület vagy az Egységben Vörösvárért Egyesület jelöltjeként. A két választókerületben összesen valamivel több mint 2800 választó voksolhat.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán a Kúria határozata alapján másodszor ismétlik meg az október 5-ei időközi önkormányzati választás szavazását. A településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A területi választási bizottság azonban megállapította, hogy

a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta,

ezért elrendelte az október 5-ei szavazás megismétlését. A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta, így november 2-án megismételték a szavazást. A Kúria szerint azonban a november 2-i megismételt szavazáson elkövetett jogsértések súlya, a választási alapelvek többszöri megsértése nagy mértékben kihatott a választás törvényességére, ezért a bíróság helyben hagyta a helyi választási bizottsági határozatnak a választási eredményt megsemmisítő és új szavazást elrendelő részét.

A november 30-ai, másodjára megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége) indul polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) már az elsőként megismételt szavazáson kiesett. A képviselő-választáson 59-en indulnak. A megismételt szavazáson ugyanaz a csaknem kétezer ember szavazhat, aki október 5-én szerepelt a választói névjegyzékben. Szavazni reggel hat órától este hétig lehet. A Pest vármegyei Dömsöd roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a voksolás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad. (MTI)