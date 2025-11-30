pilisvörösváridőközi választás
Megvannak az időközi választás nyertesei Pilisvörösváron

2025. 11. 30. 19:58
Két képviselői hely miatt kellett időközi választást tartani.

Időközi választás tartottak 2025. november 30-án Pilisvörösváron, ahol képviselő választásra került sor a 7. és 8. választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint a 7. választókerületben a Vörösvárért Közéleti Egyesület (VKE) színeiben induló Preszl Gábor kapta a legtöbb szavazatot, míg a 8. választókerületben szintén a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltje, Schellerné Mikulán Anetta kapta a legtöbb voksot. Ennek eredményeként a VKE szerezte meg a többséget a képviselőtestületben, hat fővel.

Az időközi választást megelőzően a 24.hu riportot készített Pilisvörösváron, ahol egyesületi széthullás, a képviselő-testület nagy részének lemondása és egy botrányokkal terhelt év után tartottak szavazást.

Fetter Ádám polgármester a kormánypárttal ápolt kapcsolata ellenére a fideszesekkel is szembe került, akiket szerinte csak a pozíciók érdekelnek, helyi szervezetük pedig kompetenciahiánytól szenved. Lapunknak beszélt arról, hogy a Lázár Jánossal szelfizés kevés a helyi politikában, és üzent Menczer Tamásnak is, akinek kommunikációja – mint mondta – a fideszes politikust minősíti. Cikkünket ide kattintva olvashatja el.

