lottónyereményötös
Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

2025. 11. 29. 21:39
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 17 (tizenhét)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 24 (huszonnégy)
  • 39 (harminckilenc)
  • 65 (hatvanöt)

Telitalálat nem volt.

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1.681.765 forint;
  • 3 találatos szelvény 2955 darab, nyereményük egyenként 16.775 forint;
  • 2 találatos szelvény 77.620 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.

Joker: 802493

