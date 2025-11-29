Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 17 (tizenhét)
- 19 (tizenkilenc)
- 24 (huszonnégy)
- 39 (harminckilenc)
- 65 (hatvanöt)
Telitalálat nem volt.
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1.681.765 forint;
- 3 találatos szelvény 2955 darab, nyereményük egyenként 16.775 forint;
- 2 találatos szelvény 77.620 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.
Joker: 802493