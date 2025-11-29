Gyarmati Andrea: Tényleg öntisztulnak a kisbabák?

Esténként rendre visszatekintek az épp eltelt napra, és megtervezem a következőt.
Sportolóként ez azt a célt szolgálta, hogy elszámoljak magammal: megtettem-e mindent a szent cél, vagyis az eredményesség érdekében.
A módszert később, a munkám során, orvosként is alkalmaztam: hogy felismerjem, rendben mennek-e a dolgaim, minek kell utána néznem, hibáztam-e, s ha igen, mit kell, mit lehet tenni; és persze a jót is igyekeztem összegereblyézni, na, utóbbi kevésbé sikerült.
Szeretek játszani, ezt is játéknak tekintem, és kizárólag rajtam áll, állt, teszek-e bele annyi energiát, hogy jobbá varázsoljam a világot, vagy legalább az én kis világomat, az se kis teljesítmény.
Tegnap este az járt a fejemben, hogy vannak friss trendek, melyekkel nem igazán tudok mit kezdeni. Tudom, a hegyre sok út vezet, és egyáltalán nem biztos, hogy az enyém az egyedül üdvözítő, mégis hadd mesélem az én egyik „ösvényemet”, hátha beválik valakinek.
Amikor hazavisszük a kisbabánkat, szegény szülők kapkodják a fejüket, nem tudják, a napi praktikákban kire hallgassanak. Azt szoktam mondani, hogy ez a csöppség az önök gyereke, önök döntenek arról, mi történjen vele, de azért nem árt tisztában lenni törvényszerűségekkel.
A világhálón és azon túl is olvasni mindent és mindennek az ellenkezőjét; a gyakorlat a csecsemőgondozással kapcsolatba is folyamatosan változik.
A baba önálló lény, de sokáig nem képes önállóságra, és mi szülők (doktorok is) azt a megtisztelő feladatot kaptuk a sorstól, hogy a lehető legjobban és legeredményesebben támogassuk őt. A kis őzike egy órával a születése után lábra áll, képes helyváltoztatásra, erre a mi kicsinyünknek közel egy évre van szüksége, vagyis az embergyerek sokkal esendőbb, kiszolgáltatottabb, mint a gida, nagyon nem mindegy hát, hogyan gondozzuk fizikai és érzelmi szinten.
Az utóbbi években egyre több kisbabát hoznak azzal az első vizitre a szülei, a minap is megesett ez, hogy azt a felvilágosítást kapták, mindegy is, hol és kitől, hogy a babát nem szükséges naponta fürdetni, mert nem piszkos, egyébként is „öntisztul”, ráadásul a napi fürdéstől „felázik”, „elkopik” a bőrük.
Ilyenkor nehezemre esik megállni, nem is mindig sikerül, hogy ellenpéldaként ne hivatkozzam a saját életemre, hiszen, ha ez a marhaság igaz lenne, sem én, sem a többi úszó nem rendelkezne bőrrel.
Tudom, több az allergiás, mint régen, de merem állítani, ezt egész biztosan nem a fürdővíz teszi, sokkal inkább a táplálék és a légszennyezettség.
És persze, lehet, nem koszolódott össze, de megizzadhatott, bukhatott, hányhatott, sőt, kakilt, pisilt, amit különösen ajánlott rendesen lemosni, s nem csupán szétmaszatolni az impregnált kendővel.
A napi fürdés mellett szóló fontos érv még, hogy minden gyereknek, különösen a kisbabának jót tesznek a rendszeresen ismétlődő elfoglaltságok, mint például a napi fürdés és az azzal járó intimitás – ez erősíti a kötődést.
Ráadásul, ahogy nő, kezd játszani a vízben, mondjuk, megversenyezteti a két hajkefét, és rendszeresen a kisebbik kefének csal. Öröm ez neki és öröm a felnőttnek is.
Szóval ne fosszuk meg őket és magunkat se egy könnyen kivitelezhető, szép élménytől, ami ráadásul a gyerek egészsége szempontjából is fontos.
És ha most az a vád ér, hogy elfogult vagyok a vízzel kapcsolatban, nem tiltakozom.