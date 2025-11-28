bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán is fordított, bejelentette képviselőjelöltjeit a Tisza Párt

Tarr Zoltánnak is sikerült fordítania, ő is készülhet a választásra

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 22:08

A párt EP-képviselője csak második lett az első körben Budapest 16-os számú választókörzetében, a második fordulóban viszont fordítani tudott, így ő is képviselőjelölt lesz. Ahogy Tárkányi Zsolt is, a Tisza sajtófőnöke, aki a debreceni 1-es körzetében győzött. Ugyanígy, győzött Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója is, ő Pest 2-ben lesz képviselőjelölt. Továbbá képviselőjelölt lesz még:

  • Czipa András (Borsod-Abaúj-Zemplén 2)
  • Koncz Áron (Budapest 4)
  • Ráki Zsolt (Békés 3)
  • Farkas Csongor (Jász-Nagykun-Szolnok 4)
  • Molnár Zoltán (Nógrád 2)
  • Porcher Áron (Budapest 15)
  • Ferenczi Gábor (Csongrád-Csanád 4)
  • Árvay Nikolett (Komárom-Esztergom 3)
  • Szakács Péter Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg 2)
  • Cseh Tamás (Tolna 3)
  • Csőszi Attila (Bács-Kiskun 1)
Adrián Zoltán / 24.hu Tarr Zoltán a Tisza Párt második kongresszusán Nagykanizsán 2025. július 12-én.
