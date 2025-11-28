Tarr Zoltánnak is sikerült fordítania, ő is készülhet a választásra

A párt EP-képviselője csak második lett az első körben Budapest 16-os számú választókörzetében, a második fordulóban viszont fordítani tudott, így ő is képviselőjelölt lesz. Ahogy Tárkányi Zsolt is, a Tisza sajtófőnöke, aki a debreceni 1-es körzetében győzött. Ugyanígy, győzött Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója is, ő Pest 2-ben lesz képviselőjelölt. Továbbá képviselőjelölt lesz még:

Czipa András (Borsod-Abaúj-Zemplén 2)

Koncz Áron (Budapest 4)

Ráki Zsolt (Békés 3)

Farkas Csongor (Jász-Nagykun-Szolnok 4)

Molnár Zoltán (Nógrád 2)

Porcher Áron (Budapest 15)

Ferenczi Gábor (Csongrád-Csanád 4)

Árvay Nikolett (Komárom-Esztergom 3)

Szakács Péter Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg 2)

Cseh Tamás (Tolna 3)

Csőszi Attila (Bács-Kiskun 1)