Ruszin-Szendi Romulusz fordított, 90 százalék fölött végzett a második körben

Hajdúszoboszlóról kapcsolták Ruszin-Szendi Romuluszt, és ellenfelét, Kovács Attila Zoltánt. Itt jelentették be, hogy bár az első körben Kovács nyolc százalékpontot vert a volt vezérkari főnökre, Ruszin-Szendinek sikerült nagyot fordítania: 90,9 százalékos eredménnyel megnyerte a második kört, így hivatalosan is ő lesz Hajdú-Bihar 5 tiszás képviselőjelöltje.