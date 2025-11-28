bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt

Ruszin-Szendi Romulusz fordított, 90 százalék fölött végzett a második körben

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 19:17

Hajdúszoboszlóról kapcsolták Ruszin-Szendi Romuluszt, és ellenfelét, Kovács Attila Zoltánt. Itt jelentették be, hogy bár az első körben Kovács nyolc százalékpontot vert a volt vezérkari főnökre, Ruszin-Szendinek sikerült nagyot fordítania: 90,9 százalékos eredménnyel megnyerte a második kört, így hivatalosan is ő lesz Hajdú-Bihar 5 tiszás képviselőjelöltje.

Ruszin-Szendi Romulusz a TISZA párt ünnepi megemlékezésén az Andrássy úton 2025. március 15-én, Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Félrefordítások és amatőr tolmácsteljesítmény sokkolt a Putyin-Orbán találkozón
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Meghalt Lehoczki László, Mancs mentőkutya gazdája
Töltőgázt akart szívni, de rárobbant a WC
Hamarosan megtudjuk, kik lesznek a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjei 2026-ban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik