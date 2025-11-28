Nehezen derült ki, ki nyert Szegeden

Újabb helyszíni bejelentkezés, ezúttal Szegedről, amikor a körzetek nagyjából negyede maradt még hátra. Apró technikai malőr, hiányzó fájlok és az élő adás varázsa egyszerre van most jelen, de végül azért csak kiderült, hogy Csongrád 1-ben Stumpf Péter nyert, ő lesz tehát a Tisza helyi képviselőjelöltje 2026-ban.
Bejelentették még továbbá a következő győzteseket is:
- Szabó Alexandra (Budapest 14)
- Gurzó Mária (Békés 4)
- Miskolczi Orsolya (Pest 5)
- Kovács Petra Judit (Hajdú-Bihar 4)
- Csontos Bence (Bács-Kiskun 6)
- Sárosi József (Tolna 1)
A nemek közti megoszlás kapcsán Magyar Péter már korábban említette, hogy a jelöltek harmada nő lesz.