Nehezen derült ki, ki nyert Szegeden

Újabb helyszíni bejelentkezés, ezúttal Szegedről, amikor a körzetek nagyjából negyede maradt még hátra. Apró technikai malőr, hiányzó fájlok és az élő adás varázsa egyszerre van most jelen, de végül azért csak kiderült, hogy Csongrád 1-ben Stumpf Péter nyert, ő lesz tehát a Tisza helyi képviselőjelöltje 2026-ban.

Bejelentették még továbbá a következő győzteseket is:

Szabó Alexandra (Budapest 14)

Gurzó Mária (Békés 4)

Miskolczi Orsolya (Pest 5)

Kovács Petra Judit (Hajdú-Bihar 4)

Csontos Bence (Bács-Kiskun 6)

Sárosi József (Tolna 1)

A nemek közti megoszlás kapcsán Magyar Péter már korábban említette, hogy a jelöltek harmada nő lesz.