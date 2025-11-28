bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán is fordított, bejelentette képviselőjelöltjeit a Tisza Párt

Nehezen derült ki, ki nyert Szegeden

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 21:33

Újabb helyszíni bejelentkezés, ezúttal Szegedről, amikor a körzetek nagyjából negyede maradt még hátra. Apró technikai malőr, hiányzó fájlok és az élő adás varázsa egyszerre van most jelen, de végül azért csak kiderült, hogy Csongrád 1-ben Stumpf Péter nyert, ő lesz tehát a Tisza helyi képviselőjelöltje 2026-ban.

Bejelentették még továbbá a következő győzteseket is:

  • Szabó Alexandra (Budapest 14)
  • Gurzó Mária (Békés 4)
  • Miskolczi Orsolya (Pest 5)
  • Kovács Petra Judit (Hajdú-Bihar 4)
  • Csontos Bence (Bács-Kiskun 6)
  • Sárosi József (Tolna 1)

A nemek közti megoszlás kapcsán Magyar Péter már korábban említette, hogy a jelöltek harmada nő lesz.

Vissza a közvetítéshez

