bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt

Nagy Ervin is készülhet a választásra

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 20:29

Reketye-Trifán Zoltán sörfőző mester tűnt fel rövid időre a stúdióban, aki Budapest 13-ban indult, de kiesett az első körben. A kormánypropaganda őt pécézte ki az elsők között, próbálták infantilizálni, amiért korábban feltöltött magáról egy fotót, ahogy kádban fekve sört iszik. Elmerengtek az asztalnál ülők a propaganda próbálkozásain, majd Reketye-Trifán reagált arra, hogy a Kutya Párt viccesen tett neki egy ajánlatot, felajánlva a listavezetői pozíciójukat. Reketye-Trifán vette a lapot, megköszönte a felkérést, de nemet mondott, marad a Tisza kötelékében.

Nagy Ervin közben nyert Fejér 4-ben, ahogy a következő jelöltjelöltek is a saját körzetükben:

  • Néher András (Győr-Moson-Sopron 2)
  • Nagy Ervin (Fejér 4)
  • Porpáczy Krisztina (Győr-Moson-Sopron 5)
  • Rózsahegyi Áron (Baranya 3)
  • Trentin Balázs (Budapest 7)
  • Jelencsik József (Pest 1)
  • Polgár György (Pest 12)
  • Rápli Róbert (Vas 1)
  • Molnár János (Bács-Kiskun 2)
  • Csatári Ernő (Somogy 4)
  • Halmai Ferenc Tibor (Jász-Nagykun-Szolnok 2)
  • Bugya László (Szabolcs-Szatmár-Bereg 5)
  • Müller Anna (Budapest 13)
Adrián Zoltán / 24.hu Nagy Ervin a Tisza Párt első kongresszusán 2025. február 15-én a Hungexpon.
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
A német kancellár és a szlovén miniszterelnök arról beszéltek: Orbán régóta nem az európai csapatban játszik, felhatalmazás nélkül utazott Moszkvába
Félrefordítások és amatőr tolmácsteljesítmény sokkolt a Putyin-Orbán találkozón
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Töltőgázt akart szívni, de rárobbant a WC
Ruszin-Szendi Romulusz és Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik