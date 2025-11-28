Nagy Ervin is készülhet a választásra

Reketye-Trifán Zoltán sörfőző mester tűnt fel rövid időre a stúdióban, aki Budapest 13-ban indult, de kiesett az első körben. A kormánypropaganda őt pécézte ki az elsők között, próbálták infantilizálni, amiért korábban feltöltött magáról egy fotót, ahogy kádban fekve sört iszik. Elmerengtek az asztalnál ülők a propaganda próbálkozásain, majd Reketye-Trifán reagált arra, hogy a Kutya Párt viccesen tett neki egy ajánlatot, felajánlva a listavezetői pozíciójukat. Reketye-Trifán vette a lapot, megköszönte a felkérést, de nemet mondott, marad a Tisza kötelékében.
Nagy Ervin közben nyert Fejér 4-ben, ahogy a következő jelöltjelöltek is a saját körzetükben:
- Néher András (Győr-Moson-Sopron 2)
- Nagy Ervin (Fejér 4)
- Porpáczy Krisztina (Győr-Moson-Sopron 5)
- Rózsahegyi Áron (Baranya 3)
- Trentin Balázs (Budapest 7)
- Jelencsik József (Pest 1)
- Polgár György (Pest 12)
- Rápli Róbert (Vas 1)
- Molnár János (Bács-Kiskun 2)
- Csatári Ernő (Somogy 4)
- Halmai Ferenc Tibor (Jász-Nagykun-Szolnok 2)
- Bugya László (Szabolcs-Szatmár-Bereg 5)
- Müller Anna (Budapest 13)