Magyar Péter: Hosszú és izgalmas este elé nézünk

A Tisza Párt elnöke mellett Forsthoffer Ágnes, Tarr Zoltán és Radnai Márk foglalnak helyet az asztalnál, Magyar Péter köszöntötte a jelenlegi és a jövőbeli tiszásokat. A párt elnöke előrevezette, hosszú este áll előtünk, hiszen 104 jelöltről, és természetesen a jelöltállítás második körében alulmaradókról is szó esik majd.

Magyar Péter azt mondta, több mint ezer embert hallgattak meg a képviselőjelölti castingon, ennek is köszönhető részben, hogy a folyamat vége elhúzódott – de az is fontos volt, hogy a jelöltek védve legyenek. Emlékeztetett, hogy hónapokig azt lehetett hallani a nyilvánosság egy részében, hogy a Tisza egyemberes projekt, nem lesz képes nemhogy 106, még 30 jelöltet sem kiállítani, ehhez képest a Tisza közössége kiállított 309 embert. Szerinte a hatalmat is váratlanul érte ez, ráadásul a kormánypártoknak jelöltjeik sincsenek, vagy ha eddig voltak is, a tiszásokat látva egy részüket valószínűleg cserélni kell. Azt ajánlotta a Fidesz propagandistáinak, hogy a következő napokban hívogassák majd a Fidesz jelöltjeit.

Radnai vette át aztán a szót, aki elmondta, alapvetően ők négyen lesznek majd az este levezénylői, de érkeznek majd vendégek is, köztük természetesen jelöltek is.