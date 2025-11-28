bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán is fordított, bejelentette képviselőjelöltjeit a Tisza Párt

Forsthoffer Ágnes és Bóna Szabolcs tarolt a Tisza szavazásán, és Hadházy Ákos is ellenfelet kapott Zuglóban

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 21:12

Több nagy név is jött egymás után: győzött Budapest 1-es körzetében Tanács Zoltán, a Tisza programírója, valamint Magyar Péter kabinetfőnöke, Velkey György is. Utóbbi a zuglói körzetben lesz a Tisza jelöltje, ami azt is jelenti, hogy Hadházy Ákos végre név szerint is azonosíthatja ellenfelét. Magabiztosan nyert Veszprém 2-ben a párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes, de még nála is magabiztosabb volt Bóna Szabolcs. A Tisza agrárszakértője az első fordulóban a legjobb eredményt érte el, és eddig a második körben is az övé a legnagyobb százalékos arány, 93,2 százalékot gyűjtött.

A fentieken kívül ők is képviselőjelöltek lesznek még:

  • Lovkó Csaba (Zala 3)
  • Nagy Richárd (Fejér 5)
  • Hende Máté (Pest 13)
  • Kovács Áron (Baranya 2)
  • Bakos Csaba Attila (Somogy 3)
  • Csák László (Hajdú-Bihar 3)
  • Kácsor Andrea (Pest 10)
  • Judák Zsolt (Bács-Kiskun 3)
A Tisza alelnöke, Forsthoffer Ágnes a párt országjárásának győri állomása a Bécsi kapu téren 2025. november 15-én.
