Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz

Érkeznek az újabb nevek, fővárosiak és vidékiek vegyesen.

Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén 5)

Horváth Nándor Zsolt (Vas 3)

Bódis Kriszta (Budapest 2)

Szijjártó Gábor (Tolna 2)

Bodóczi István (Békés 1)

Gáspár Levente (Veszprém 1)

Weigand István (Budapest 5)

Nagy Márta (Zala 1)

Magyar Péter emlékeztetett, hogy Bódis Krisztát a napokban leköpte valaki a Mester utcán, amikor épp szórólapozott. A Tisza Párt elnöke ezen a ponton üzent a ma Putyinnal tárgyaló Orbán Viktornak, ha hazaáért a „tartótisztjétől”, legyen gondja arra, hogy az utcai harcosait visszahívja.