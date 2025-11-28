bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt

Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 19:56

Érkeznek az újabb nevek, fővárosiak és vidékiek vegyesen.

  • Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén 5)
  • Horváth Nándor Zsolt (Vas 3)
  • Bódis Kriszta (Budapest 2)
  • Szijjártó Gábor (Tolna 2)
  • Bodóczi István (Békés 1)
  • Gáspár Levente (Veszprém 1)
  • Weigand István (Budapest 5)
  • Nagy Márta (Zala 1)
  • Bodóczi István (Békés 1)

Magyar Péter emlékeztetett, hogy Bódis Krisztát a napokban leköpte valaki a Mester utcán, amikor épp szórólapozott. A Tisza Párt elnöke ezen a ponton üzent a ma Putyinnal tárgyaló Orbán Viktornak, ha hazaáért a „tartótisztjétől”, legyen gondja arra, hogy az utcai harcosait visszahívja.

Mohos Márton / 24.hu Bódis Kriszta a TISZA párt rendezvényén március 15-én az Andrássy úton 2025. március 15-én.
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
A német kancellár és a szlovén miniszterelnök arról beszéltek: Orbán régóta nem az európai csapatban játszik, felhatalmazás nélkül utazott Moszkvába
Félrefordítások és amatőr tolmácsteljesítmény sokkolt a Putyin-Orbán találkozón
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Töltőgázt akart szívni, de rárobbant a WC
Ruszin-Szendi Romulusz és Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik