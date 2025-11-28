Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz

Érkeznek az újabb nevek, fővárosiak és vidékiek vegyesen.
- Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén 5)
- Horváth Nándor Zsolt (Vas 3)
- Bódis Kriszta (Budapest 2)
- Szijjártó Gábor (Tolna 2)
- Bodóczi István (Békés 1)
- Gáspár Levente (Veszprém 1)
- Weigand István (Budapest 5)
- Nagy Márta (Zala 1)
Magyar Péter emlékeztetett, hogy Bódis Krisztát a napokban leköpte valaki a Mester utcán, amikor épp szórólapozott. A Tisza Párt elnöke ezen a ponton üzent a ma Putyinnal tárgyaló Orbán Viktornak, ha hazaáért a „tartótisztjétől”, legyen gondja arra, hogy az utcai harcosait visszahívja.