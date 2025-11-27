400 adag kábítószert foglaltak le egy menekülő autóstól Terézvárosban

Igazoltatás miatt állítottak meg a rendőrök egy autóst Terézvárosban november 22-én este, ám a jelzés után a jármű vezetője menekülőre fogta – írja a police.hu. A rendőrség az autós nyomába eredt és pár perc múlva, amikor az műszaki okok miatt megállnk kényszerült, intézkedtek vele szemben. Kiderült: a járművezetéstől korábban eltiltott, 31 éves orosházi férfi jogosítvánnyal soha nem rendelkezett. A férfi kocsiban található hátizsákjából összesen 370 gramm kábítószer került elő: növényi törmelékek, fehér por, tabletta és folyadék formájában. Ezenkívül többek között pipákat, kiskanalakat, mobiltelefonokat és 130 ezer forintot is lefoglalt a hatóság.

A férfit a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitányságára mintavételre előállították. A droggyorsteszt THC-ra, kokainra és amfetaminra is pozitív jelzést adott. Ezt követően kábítószer-kereskedelem bűntette és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségek miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.