eltűntanyagyerekbudapest
Belföld

Eltűnt egy anya két gyermekével Budapesten

24.hu
2025. 11. 26. 06:18

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Farkas Annamária, Horvát Ferenc Dzsúlió és Horvát Mirella ügyében.

Mint írják, a rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Farkas Annamária körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, jobb alkarján egy végtelent szimbolizáló jel tetoválás látható.

Horvát Ferenc Dzsúlió körülbelül 125 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, fekete hajú. Horvát Mirella körülbelül 115 centiméter magas, hosszú, barna hajú.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
2026 elején elkezdik toborozni a dolgozókat abba a békéscsabai gyárba, amelyet egy titokzatos szingapúri cég épít
Hadházy: Tiborcz haverja újabb szörnyet építene
VSquare: Orbán pénteken találkozik Putyinnal Moszkvában
CNN: Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet
Mit lépnek a bankok, miután a kormány az extraadóval visszaveszi tőlük, amit az Otthon Starttal kaptak?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik