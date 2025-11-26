Eltűnt egy anya két gyermekével Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Farkas Annamária, Horvát Ferenc Dzsúlió és Horvát Mirella ügyében.

Mint írják, a rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Farkas Annamária körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, jobb alkarján egy végtelent szimbolizáló jel tetoválás látható.

Horvát Ferenc Dzsúlió körülbelül 125 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, fekete hajú. Horvát Mirella körülbelül 115 centiméter magas, hosszú, barna hajú.