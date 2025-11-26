poloskatisza pártmagyar pétermediaworks
Belföld

Eltiltotta a bíróság a Mediaworksöt attól, hogy poloskának ábrázolja és rovarirtóval fújja le Magyar Pétert

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 11. 26. 18:46
Szajki Bálint / 24.hu

A bíróság eltiltotta a legnagyobb kormánypárti médiavállalatot, a Mediaworks Zrt-t attól, hogy írásban vagy képi megjelenésben kiirtani való poloskához hasonlítsa Magyar Pétert. A bíróság végzésében külön kitér arra, hogy eltanácsolja a kormányzati propagandagyárat attól, hogy olyan rovarként ábrázolja a Tisza elnökét, amelyet „rovarirtóval lefújnak, vagy bakanccsal eltaposnak” .

A Debreceni Törvényszék megítélése szerint kiirtandó poloskaként való megjelenítésem és ábrázolásom, illetőleg az elpusztításomra irányuló képi és írásbeli ábrázolás megengedhetetlen és számomra ez egyértelmű nemvagyoni hátrányt jelent, hiszen a hivatkozott újságcikkek jelenleg is elérhetők a Mediaworks felületein

számolt be Magyar Péter a Facebookján.

A Mediaworks zászlóshajója, a Magyar Nemzet Orbán Viktor elhíresült, március 15-i poloskázós beszéde után állította össze rovaros képgalériát Magyarról. Az egyik képen például az „Én is Magyar poloskairtó vagyok!” felirat mellett egy címeres bőrbakancs látható, alatta a Tisza logójával ellátott poloskával.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Feljelentette Hadházy Ákost Zalaegerszeg fideszes polgármestere
Ezek a kutyafajták a leginkább farkasok
A Tisza Párt nem tud bevezetni ebadót, a Fidesz már beelőzte
Kiderült, hogy mi okozta a német család halálát Isztambulban
Kiderült, mikor mutatják be a Tisza jelöltállításának győzteseit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik