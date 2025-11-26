Eltiltotta a bíróság a Mediaworksöt attól, hogy poloskának ábrázolja és rovarirtóval fújja le Magyar Pétert

A bíróság eltiltotta a legnagyobb kormánypárti médiavállalatot, a Mediaworks Zrt-t attól, hogy írásban vagy képi megjelenésben kiirtani való poloskához hasonlítsa Magyar Pétert. A bíróság végzésében külön kitér arra, hogy eltanácsolja a kormányzati propagandagyárat attól, hogy olyan rovarként ábrázolja a Tisza elnökét, amelyet „rovarirtóval lefújnak, vagy bakanccsal eltaposnak” .

A Debreceni Törvényszék megítélése szerint kiirtandó poloskaként való megjelenítésem és ábrázolásom, illetőleg az elpusztításomra irányuló képi és írásbeli ábrázolás megengedhetetlen és számomra ez egyértelmű nemvagyoni hátrányt jelent, hiszen a hivatkozott újságcikkek jelenleg is elérhetők a Mediaworks felületein

– számolt be Magyar Péter a Facebookján.

A Mediaworks zászlóshajója, a Magyar Nemzet Orbán Viktor elhíresült, március 15-i poloskázós beszéde után állította össze rovaros képgalériát Magyarról. Az egyik képen például az „Én is Magyar poloskairtó vagyok!” felirat mellett egy címeres bőrbakancs látható, alatta a Tisza logójával ellátott poloskával.