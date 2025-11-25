újbudahirdetésekrendelet
Belföld

Újbuda: fellépünk a politikai hirdetések ellen

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 11. 25. 18:36
Varga Jennifer / 24.hu

Újbuda rendeletben lép fel a közterületi politikai hirdetések ellen – adta hírül a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lapunknak eljuttatott közleményében. A szigorításra a novemberi képviselő-testületi ülésén került sor, ahol a képviselők elfogadtak egy rendeletmódosítást, mely szerintük „új alapokra helyezi” a hirdetések szabályozását a kerületben.

„A törvény nem ad lehetőséget arra, hogy egy önkormányzat előírja, milyen tartalmú hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületein. Tartalmi cenzúrára nincs jogszabályi felhatalmazás.
A most elfogadott módosítás ezért más úton kívánja elérni a politikamentes közterületeket” – írják. Újbuda Önkormányzata ezért máshogy lép fel a politikamentes közterületekért.

A rendelet alapján 50 százalékkal olcsóbban vásárolhat hirdetési felületet az a cég, mely közterület-használati szerződésben vállalja, hogy kizárólag valamilyen árut, szolgáltatást, kulturális-, sport-, oktatási célú eseményt, illetve karitatív célokat népszerűsít.Az önkormányzat a rendelettel azt szeretné elérni, hogy Újbuda közterei ne válhassanak politikai kampányok színtereivé. Mint írják, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az olyan, eseteként háborúval fenyegető plakátok, amelyek a gyerekek számára érthetetlen, sokszor félelemkeltő üzeneteket hordoznak. Ehelyett az önkormányzat most arra próbál törekedni, hogy a kerület közterei „biztonságos, barátságos és gyermekbarát környezetet nyújtsanak”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Élesedik a helyzet Szerbiában, Orbánhoz fordul segítségért Vucic
CNN: Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet
Karácsonyi vásárlási utalványt kaphat a nyugdíjasok egy része
Az Index arról írt, hogy súlyos megszorításokra készül a Tisza, Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság
A Tisza Párt értékelte lapunknak a jelöltállítás első körét, és közölte, mi van azzal a két körzettel, ahol még nincsenek jelöltek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik