Újbuda: fellépünk a politikai hirdetések ellen

Újbuda rendeletben lép fel a közterületi politikai hirdetések ellen – adta hírül a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lapunknak eljuttatott közleményében. A szigorításra a novemberi képviselő-testületi ülésén került sor, ahol a képviselők elfogadtak egy rendeletmódosítást, mely szerintük „új alapokra helyezi” a hirdetések szabályozását a kerületben.

„A törvény nem ad lehetőséget arra, hogy egy önkormányzat előírja, milyen tartalmú hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületein. Tartalmi cenzúrára nincs jogszabályi felhatalmazás.

A most elfogadott módosítás ezért más úton kívánja elérni a politikamentes közterületeket” – írják. Újbuda Önkormányzata ezért máshogy lép fel a politikamentes közterületekért.

A rendelet alapján 50 százalékkal olcsóbban vásárolhat hirdetési felületet az a cég, mely közterület-használati szerződésben vállalja, hogy kizárólag valamilyen árut, szolgáltatást, kulturális-, sport-, oktatási célú eseményt, illetve karitatív célokat népszerűsít.Az önkormányzat a rendelettel azt szeretné elérni, hogy Újbuda közterei ne válhassanak politikai kampányok színtereivé. Mint írják, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az olyan, eseteként háborúval fenyegető plakátok, amelyek a gyerekek számára érthetetlen, sokszor félelemkeltő üzeneteket hordoznak. Ehelyett az önkormányzat most arra próbál törekedni, hogy a kerület közterei „biztonságos, barátságos és gyermekbarát környezetet nyújtsanak”.