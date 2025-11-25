balesetcserbenhagyásos balesetmotoros baleset
Elütött egy motorost, a helyszínen maradt a rendszáma, de elhajtott – egy hete bujkál a cserbenhagyó sofőr

2025. 11. 25. 11:46
A záróvonalon keresztül kanyarodott egy addig az út szélén parkoló kisbusz egy szabályosan haladó motorkerékpáros elé november 17-én, hétfőn, Budapesten. Az ütközés következtében a motoros leszakította a kocsi orrát, és – átrepülve az autó elején – az úttestre zuhant.

A sofőr az általa okozott karambolt követően elhajtott a helyszínről.

A BRKF kérdésünkre reagálva azt írta, hogy a XVI. kerületi Újszász utcában történt balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt indítottak büntetőeljárást, és a baleset összes körülményét vizsgálják. Gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt.

Úgy tudjuk, hogy a kihallgatás azért maradt el, mert a sofőr, annak ellenére, hogy a kocsi rendszáma is a helyszínen maradt és a leszakadt lökhárítóval együtt megtalálták a rendőrök, több mint egy hete bujkál a hatóságok elől.

A rendőrök beazonosították a férfit, és az is kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezette az autót.

