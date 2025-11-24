vakcinainfominiszterelnöki kabinetirodabíróság
Belföld

A választásokig még biztosan érkezhet kormánypropaganda a Covid-csatornán

Mohos Márton / 24.hu
admin Spirk József
2025. 11. 24. 16:54
Mohos Márton / 24.hu
Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint nem jogszerűtlen, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatornából.

Az országgyűlési választásokig biztosan nem lesz jogerős ítélet abban a bírósági eljárásban, amely a vakcinainfo.gov.hu-n keresztül terjesztett kormányzati propaganda ügyében indult, így valószínűsíthető, hogy a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda 2026 áprilisáig ezen a speciális csatornán sem fogja leállítani a politikai hírlevelek szétküldését.

Az eljárásban már az idén tavasszal megszületett az elsőfokú ítélet: a Fővárosi Törvényszék elmarasztalta Rogánékat a jogellenes adatkezelésért, ám az ítélet ellen mind a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mind a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által képviselt felperes – egy magánszemély – fellebbezett.

A nem jogerős döntés eltiltotta ugyan a Miniszterelnöki Kabinetirodát a politikai hírlevekkel kapcsolatos adatkezeléstől, ám, mint arról lapunk hétfő reggeli cikke is beszámolt, a Kabinetirodához tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ a napokban újabb levelet küldött szét annak a több százezer állampolgárnak, akik a vírusidőszak alatt regisztráltak a járványügy számára létrehozott központi információs vonalon.

A legújabb levélben a jelenlegi kormányzati irányvonalnak megfelelően Ukrajnát támadják, és azt állítják, hogy a kijevi korrupciós botrány következménye lesz, hogy az unió adóemeléssel terheli majd a magyar lakosságot.

Brüsszel (a botrány ellenére) újabb 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni. A magyar kormányon továbbra is folyamatos a nyomás. Brüsszel ellenzi a magyar békepolitikát, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához adóemeléseket akarnak Magyarországra kényszeríteni. A kormány pont ezekben a kérdésekben indított nemzeti konzultációt

– írták a köremailben.

Csakhogy a törvényszék az elsőfokú eljárásban azt állapította meg,

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Éheztették, elnyűtt, retkes ruhákban járatták hat gyermeküket, ha rájuk szólt a pedagógus a koszos bugyi miatt, mosatlanul ráadták egy másik gyerekükre
Egy pár éveken keresztül éheztette és szexuálisan is bántalmazta hat gyereküket
„Ki nem szarja le, hogy sírok?!” – Dér Heni úgy énekelt Whitney Houstont, hogy Stohl András örömében könnyezni kezdett
A Lázár-minisztérium évek óta nem vesz tudomást az autóvezetők jogellenes vizsgáztatásáról, ami jogosítványok ezreinek érvényességét is megkérdőjelezheti
Orbán a Szőlő utcai bűncselekményekről: Ami engem jobban aggaszt, az a rendőrség, hogy miért nem léptek fel hatékonyan
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik