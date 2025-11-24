Hiába a per, nem áll le Rogánék levelezése

Példátlan korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Kiderült, hogy az ukrán állam legfelsőbb szintjéig elérő ukrán háborús maffia az európaiak pénzéből eurómilliárdokat tett zsebre. A fényűzésüket jellemzi, hogy az egyik szökésben lévő gyanúsított kijevi palotájában még a WC is aranyból készült. Ez felháborító!

Így kezdődik a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ levele, amit azok kapnak, akik annak idején a vakcinainfo.gov.hu-n megadták személyes adataikat. Korábban azt állították, nem fogják propagandacélokra használni a hírlevelet. Most ezt írták.

Brüsszel ennek ellenére újabb 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni. A magyar kormányon továbbra is folyamatos a nyomás. Brüsszel ellenzi a magyar békepolitikát, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához adóemeléseket akarnak Magyarországra kényszeríteni. A kormány pont ezekben a kérdésekben indított nemzeti konzultációt.

Azt kérik, töltse ki a kérdőívet. Erről majdnem Orbán Viktor is elfeledkezett, ám ezt immár az interneten is meg lehet tenni.

A Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítélete szerint a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda jogellenesen kezelte a vakcinainfo.gov.hu-n megadott személyes adatokat, amikor a regisztrálóknak nem járványügyi, hanem politikai tartalmú üzeneteket küldött. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogi képviseletével indított per eredményeként a bíróság eltiltotta a Kabinetirodát az ilyen adatkezeléstől, és elrendelte az ítélet közzétételét is.

A kormány 2020 decemberében indította el a vakcinainfo.gov.hu oldalt, amelyen keresztül az állampolgárok az oltáshoz való hozzáférés reményében adták meg személyes adataikat.

A TASZ jogi küzdelme nem ért véget, fellebbezett azért, hogy a bíróság a tisztességtelen adatkezelést is mondja ki, mivel a kormány kihasználta, hogy a járványhelyzet miatti egzisztenciális szorongásban sok állampolgár nem önszántából adta meg az adatait, hanem azért, mert úgy tűnt, ez a túlélés záloga. Rogán Antal 2020 decemberében egy tévéinterjúban a azzal érvelt a regisztráció mellett, hogy aki ezt nem teszi: az az oltás kiosztásakor hátrébb kerül a sorban.

Aki szeretne oltást kapni, jelentkezzen. Attól még nem kötelező. Ha jelentkezik, meg fogják keresni, amikor itt az oltás, beosztják a megfelelő helyre, és legfeljebb akkor még úgy dönt, hogy mégsem adatja be magának. Ha viszont nem jelentkezik, akkor nem tudjuk, hogy szeretné megkapni, így hátrébb kerül a sorban

– mondta akkor a miniszter.