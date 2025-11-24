KDNP-s múltjával támadja az egyik Tisza-jelöltet a Fidesz

„Volt kadarkúti KDNP-elnök. Semmi problémája nem volt a Fidesszel, gazdasági-anyagi sértettségből pártolt át Magyar Péterhez. Igazi napraforgó. Igazi baloldali érdekember” – írta a helyi Fidesz a Somogy 2. választókerületének egyik tiszás jelöltjéről, Benke Józsefről, amit a 444.hu szúrt ki.

Az, hogy mikor volt KDNP-s, az nem derült ki, mindenesetre 2002-től többször is indult Benke József a kadarkúti önkormányzati választásokon, valamennyi alkalommal független jelöltként, többször is Fidesz-KDNP-s jelöltekkel szemben.

Benke József tiszás jelölti szövegében sem szerepel a KDNP-s kötődése, eddigi közéleti szerepvállalásáról annyit írtak, hogy tizenhét évig volt Kadarkút képviselője, egy cikluson át alpolgármester is.