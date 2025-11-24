fidesz-kdnptisza pártkdnpbenke józsef
Belföld

KDNP-s múltjával támadja az egyik Tisza-jelöltet a Fidesz

24.hu
2025. 11. 24. 12:00

„Volt kadarkúti KDNP-elnök. Semmi problémája nem volt a Fidesszel, gazdasági-anyagi sértettségből pártolt át Magyar Péterhez. Igazi napraforgó. Igazi baloldali érdekember” – írta a helyi Fidesz a Somogy 2. választókerületének egyik tiszás jelöltjéről, Benke Józsefről, amit a 444.hu szúrt ki.

Az, hogy mikor volt KDNP-s, az nem derült ki, mindenesetre 2002-től többször is indult Benke József a kadarkúti önkormányzati választásokon, valamennyi alkalommal független jelöltként, többször is Fidesz-KDNP-s jelöltekkel szemben.

Benke József tiszás jelölti szövegében sem szerepel a KDNP-s kötődése, eddigi közéleti szerepvállalásáról annyit írtak, hogy tizenhét évig volt Kadarkút képviselője, egy cikluson át alpolgármester is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Először látták élve ezt a rejtélyes tengeri ragadozót
„El tudnám viselni, ha soha többé nem szerepelnék” – mivel foglalkozott Jáksó László évekig, mielőtt a TV2-höz szerződött?
Meghalt Wass Huba
Hiába a per, nem áll le Rogánék levelezése
„Csak az tudná megérteni a helyzetemet, aki átéli. Imádkozunk” – mondta lapunknak a Venezuelában politikai fogolyként bebörtönzött nő édesanyja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik