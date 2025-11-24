Bosszúból fém csavarokkal töltött virsliket adtak a volt üzlettárs kutyáinak

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik egyikük haragosának kutyáit fém csavarokkal töltött virslikkel akarták elpusztítani. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az egyik férfi rossz viszonyba került a volt üzlettársával, miután pereskedtek egymással.

Az elkövető úgy akart bosszút állni, hogy rávette a társát arra, hogy fém csavarokkal töltött virslit adjon haragosa kutyáinak azért, hogy elpusztuljanak. A megbízást elfogadó férfi tavaly szeptember elején, hajnalban megjelent a volt üzlettárs családi házánál.

A férfi tíz darab félbevágott, fém csavarokkal megtöltött virslit dobott be az udvarra. Az ingatlan tulajdonosa azonban bezárta éjszakára a kutyákat , és reggel – mielőtt kiengedte volna őket – észrevette az állatok elpusztítására alkalmas csalétkeket.

A gazda azokat összeszedte, így a kutyák a virsliből nem ettek. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kért a büntetett előéletű elkövetőkre.