Hadházy Ákos ismét új részlettel jelentkezett a hivatalosan a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek a nevén szereplő hatvanpusztai birtok berendezésével kapcsolatban. A parlamenti képviselő azt írja, hogy a komplexumban Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak külön konyhája van, amelynek falát kézzel festett, egyedileg festett mintás csempék díszítik.

Hadházy állítása szerint összesen 15 konyha van a Orbán-bortokon, Lévai konyhája a már berendezett és a miniszterelnök által használt tisztilak nevű lakrészben található, de a vendégházban van egy nagy, „komplett éttermi” konyha séflakással, valamint az apartmanokhoz, szolgálati lakásokhoz is tartoznak kisebb konyhahelyiségek.

A független képivselő azt írja, hogy a szóban forgó konyháról készült képeket Orbán Győző hitelesítette, mivel feljelentette őt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál (NAIH) a személyiségjogai megsértése miatt, miután képeket tett közzé a „mezőgazdasági üzeméről”. A miniszterelnök apja a feljelentésben konkrétan felsorolta, hogy mely képekkel és videókkal van baja, amivel Hadházy szerint beismerte, hogy azok Hatvanpusztán készültek. A kézzel festett csempés konyhát mutató képek ugyanabból a videóból valók, amely alapján a „kétmilliós luxusfürdőkádakat” mutatta be a képviselő.

Hadházy Ákos azt ígéri, hogy további részleteket is fog hozni a videóból, de az egészet valószínűleg csak a választások előtt hozza nyilvánosságra, hogy a szavazásig „minél kevesebben felejtkezzenek meg az Orbán rendszernek erről a mocskosul pofátlan szimbólumáról”. Mint írja, a birtoknak van még sok szép részlete, az említett konyhában például kétmillió forintos tűzhely kapott helyet.

A képviselő a második hatvanpusztai szafari után ismét kirándulást szervez „Orbánland-be” azaz az Orbán-birtokhoz, a helyi golf klubhoz és a leállított kisvasúthoz, Felcsút és Alcsútdoboz nevezetességeit fogja bemutatni.