m35-ös autópályaforgalommal szembenmkifvideó
Belföld

Alig tudtak kitérni az autósok a belső sávból az M35-ösre forgalommal szemben felhajtó kocsi elől

admin Rugli Tamás
2025. 11. 24. 17:14

Csak a szabályosan haladó autósok és kamionosok lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett tömegbaleset az M35-ös autópályán, amikor az egyik sofőr a forgalommal szemben foglalta el a sztráda belső sávját.

Az eset még októberben történt, az MKIF most hozta nyilvánosságra az erről készült kamerafelvételeket, amelyeket aztán a Budapesti Autósok oldala oszott meg. A felvételen látszik, hogy a vétkes sofőr a felhajtónál kihelyezett behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva, rossz irányban hajtott fel a pályára, és ahogy írják, magabiztos tempóban indult el a forgalommal szemben.

A szabályosan közlekedő autók és kamionok észlelve a veszélyt, azonnal kitértek előle, így nem lett baleset a dologból. Az MKIF közölte, hogy mé akkor értesítették a rendőrséget, akik nem sokkal később meg is állították a szabálytalanul haladó sofőrt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Éheztették, elnyűtt, retkes ruhákban járatták hat gyermeküket, ha rájuk szólt a pedagógus a koszos bugyi miatt, mosatlanul ráadták egy másik gyerekükre
Egy pár éveken keresztül éheztette és szexuálisan is bántalmazta hat gyereküket
„Ki nem szarja le, hogy sírok?!” – Dér Heni úgy énekelt Whitney Houstont, hogy Stohl András örömében könnyezni kezdett
A Lázár-minisztérium évek óta nem vesz tudomást az autóvezetők jogellenes vizsgáztatásáról, ami jogosítványok ezreinek érvényességét is megkérdőjelezheti
Orbán a Szőlő utcai bűncselekményekről: Ami engem jobban aggaszt, az a rendőrség, hogy miért nem léptek fel hatékonyan
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik