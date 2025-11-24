Alig tudtak kitérni az autósok a belső sávból az M35-ösre forgalommal szemben felhajtó kocsi elől

Csak a szabályosan haladó autósok és kamionosok lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett tömegbaleset az M35-ös autópályán, amikor az egyik sofőr a forgalommal szemben foglalta el a sztráda belső sávját.

Az eset még októberben történt, az MKIF most hozta nyilvánosságra az erről készült kamerafelvételeket, amelyeket aztán a Budapesti Autósok oldala oszott meg. A felvételen látszik, hogy a vétkes sofőr a felhajtónál kihelyezett behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva, rossz irányban hajtott fel a pályára, és ahogy írják, magabiztos tempóban indult el a forgalommal szemben.

A szabályosan közlekedő autók és kamionok észlelve a veszélyt, azonnal kitértek előle, így nem lett baleset a dologból. Az MKIF közölte, hogy mé akkor értesítették a rendőrséget, akik nem sokkal később meg is állították a szabálytalanul haladó sofőrt.