A mosoly a legnagyobb visszajelzés – ahogy a tanárok látják az Aktív Iskola programot

Az Aktív Iskola program évek óta bizonyítja, hogy a mozgás nemcsak a testet, hanem a közösséget és a tanulási kedvet is formálja. Az ország több száz intézményében vált a mindennapok természetes részévé a mozgás, és nemcsak a testnevelők, hanem a szaktanárok is megtapasztalták, mennyi energiát, örömöt és kreativitást hoz az iskolai életbe. Most ők mesélnek tapasztalataikról.

A mozgás természetes része lett a mindennapoknak

Egy testnevelő pedagógus szerint az Aktív Iskola legnagyobb értéke abban rejlik, hogy segít lebontani a falakat a tanórák és a mozgás között:

„Nemcsak a testnevelés órákon, hanem a tanórák közötti szünetekben, sőt, akár az órákba beépítve is jelen van a mozgás. A legjobb benne a sokszínűség: a testnevelő kollégák a helyi adottságokat kihasználva, a diákok igényeihez igazíthatják a programokat. Rengeteg hasznos ötletet és szakmai támogatást kapunk, ami segít a mozgás beépítésében más tantárgyakba is.”

A hatás pedig kézzelfogható:

„A gyerekek örömmel vesznek részt az aktív tevékenységekben. A hangulatuk a programok után vidámabb, közösségibb – valóban érezhető, hogy mozgásban van az iskola.”- osztotta meg velünk az egyik testnevelő.

A mosoly a legnagyobb visszajelzés

Egy másik pedagógus három éve vesz részt a programban, és azt mondja: a legszebb pillanatok azok, amikor látja, hogy a gyerekek felszabadultan élvezik a mozgást.

„A tanulók rengeteg új mozgásformát és eszközt ismernek meg. A fesztiválok és az aktív szünetek formálják a közösséget, a mozgás öröme mindenkit elér. A legnagyszerűbb, hogy mosolyogni látom a gyerekeket mozgás közben – ez a legjobb visszajelzés.”

Továbbá azt is megtudtuk, a program nemcsak a diákokat, hanem a tanárokat is inspirálja:

„Sok szakmai fejlődési lehetőséget ad, továbbképzéseket, közös fesztiválokat, tapasztalatcserét. Egymástól tanulunk, és megtanítjuk egymásnak, hogyan lehet a testnevelés és az egészségmegőrzés trendi, és hogyan lehet a mozgást becsempészni az összes tantárgyba.”

A mozgás hidat képez a tantárgyak között

A szaktanárok is látják, hogy az Aktív Iskola a gyerekek motivációját és figyelmét is új szintre emeli.

„A gyerekek azért szeretik, mert folyamatosan megújul, és alkalmazkodik a mai generáció igényeihez. Úgy mozognak, hogy közben jól érzik magukat – a digitális eszközök bevonása pedig még motiválóbbá teszi számukra a részvételt.

A mozgás nem kötelező, hanem élvezetes, és összekapcsolja a közismereti tantárgyakat is. Így a tanulók több csatornán keresztül fejlődnek – nemcsak testileg, hanem szellemileg is.”

Egy tanár szerint a program nemcsak a diákokat, hanem a tanári közösséget is közelebb hozta egymáshoz:

„Az Aktív Iskola hidat képez a testnevelés és a szaktárgyak között. Erősíti az együttműködést, és közös gondolkodásra ösztönöz minket – ez talán a legnagyobb értéke.”

Mozgásban a jövő

Az Aktív Iskola programban részt vevő tanárok egybehangzóan állítják: a mozgás nem vesz el a tanulásból, épp ellenkezőleg – élménnyé teszi azt. A gyerekek aktívabbak, nyitottabbak, a tanárok pedig energikusabbak, mert látják az eredményét annak, amit közösen teremtenek. A sport és a mozgás így válik közös élménnyé az iskolai életben – és ez az a szemlélet, ami valóban mozgásba hozza a jövőt.

A program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.

További információ: www.aktiviskola.hu