Budapest: felkészülnek éjszakára a hókotrók

A Budapesti Közművek továbbra is azt kéri a fővárosi autósoktól, hogy csak jó műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak – saját és a fővárosban közlekedők testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében. A havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában egy-két napig – lehetőleg azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját járművel közlekednek a fővárosban.

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés. Az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált kocsik gyakran nehezítik a buszok menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik – írták.

A minél gördülékenyebb hóeltakarításért kérik az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket. A munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Figyelmeztetnek arra is, hogy Budapesten az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járda takarításáról.