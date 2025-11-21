Felhívta a 112-t egy férfi, hogy lefejezi az élettársát, ha nem mennek ki a rendőrök

Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Balassagyarmati Törvényszék azt a férfit, aki azzal fenyegetőzött, hogy lefejezi az élettársát, ha nem mennek ki a lakására a rendőrök.

A Balassagyarmati Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi ittasan felhívta az Országos Rendőr-főkapitányság Segélyhívó Központját és azt mondta a hívást fogadó diszpécsernek, hogy szeretné „ráhívni a rendőrséget” az élettárára. A férfi a párja fejének levágását helyezte kilátásba arra az esetre, ha a rendőrség nem megy ki az otthonába.

A férfi rövid időn belül hasonló tartalommal megismételte a hívást. A rendőrség komolyan vette a férfi bejelentését, ezért kimentek hozzá, majd elfogták és előállították.

A bíróság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit. Ezért őt két év szabadságvesztésre ítélte, de ennek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság döntése jogerős.