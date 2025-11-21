- Novemberben ismét nőtt a Tisza Párt előnye a Publicus mérése szerint
- Trump csütörtökig adott határidőt Zelenszkijnek a béketerv elfogadására
- Zelenszkij szerint Ukrajna a történelme legnehezebb pillanata előtt áll
- Halálos fenyegetéseket kap Rónai Egon az Orbán-interjú miatt, az ATV feljelentést tesz
- Tüttő Katát jelölti főpolgármester-helyettesnek Karácsony Gergely
- Zaklatási ügye volt korábban a Momentumban a digitális polgári körök mögött álló cég új ügyvezetőjének
- Egy somogyi kézbesítő nem hajlandó terjeszteni a Bors háborúval riogató mellékletét
- Reagált a kormány bezárással fenyegető rendeletére a Dojo Club
- Havazásra számíthatunk a napokban
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 21.
