A nap legfontosabb hírei – 2025. november 21.

2025. 11. 21. 20:31

Zelenszkij: Történelmünk legnehezebb pillanata, vagy a méltóságunkat veszítjük el vagy egy kulcsfontosságú szövetségest
Magyar Péter: Az eddigi bűnözőkkel vagy ifjabb maffiatagokkal megy tovább a Fidesz?
Nagyot csúszott a forint az MNB alelnök lemondásának hírére
Kirúgták a Semmelweis Egyetem két vezető beosztású dolgozóját, Merkely Béla feljelentést tett ellenük
Paks II. mentességet kapott az amerikai szankciók alól
