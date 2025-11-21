Péntek délután beszédet intézett az ukrán néphez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a 28 pontos orosz-amerikai béketervvel kapcsolatban úgy fogalmazott, Ukrajna a történelme legnehezebb pillanata előtt áll, de döntenie kell: a méltóságát veszíti el vagy a legfontosabb szövetségesét.

Vagy elveszítjük a méltóságunkat, vagy megkockáztatjuk egy kulcsfontosságú partner elvesztését. Vagy ez a 28 pont, vagy egy rendkívül nehéz tél, az eddigi legnehezebb

– jelentette ki Zelenszkij, aki már most igyekezett leszögezni, hogy konstruktívan fog hozzáállni az esetleges tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a béketerv – az eddig kiszivárgott részletek alapján – nem előnyösek Ukrajna számára.

Az ukrán nemzeti érdekeket figyelembe kell venni. Nem teszünk hangzatos nyilatkozatokat. Nyugodtan fogunk együtt dolgozni Amerikával és minden partnerünkkel, konstruktívan fogjuk keresni a megoldást. Érveket fogok felhozni, alternatívákat fogok javasolni, de biztosan nem adunk az ellenségnek okot arra, hogy azt mondja, Ukrajna nem akar békét, és éppen ő akadályozza a folyamatot

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij a beszéde második felében utalt arra is, hogy az ukrán nép fárad, és bár acélból vannak, de még a legerősebb fém sem törhetetlen.

Népünk minden éjjel ágyúzásokat, rakétatámadásokat, ballisztikus csapásokat, sahíd drónok támadásait éli át. Az embereink nap mint nap elveszítenek valakit a szeretteik közül. A népünk nagyon, nagyon szeretné, ha véget érne a háború

– zárta beszédét.

Miről szól a 28 pontos béketerv?

A sajtóhoz kiszivárgott részletek egyelőre nem olyan képet festenek a megállapodásról, ami olyan békét hozna, amit az ukránok igazásgosnak tartanának.

A Financial Times és a Reuters egybehangzó értesülései szerint, a javaslat értelmében Ukrajnának át kellene adnia területeket az ország keleti részén az oroszoknak, és nagyjából a felére kellene csökkentenie a hadserege állományát. Ezeket Volodimir Zelenszkij korábban határozottan elutasította. Ukrajna ugyanis eddig pont azért nem egyezett bele olyan tűzszüneti feltételek elfogadásába, amelyek Moszkvának kedveznek, ugyanis feltehetően egy ilyen megállapodást követően Oroszország rendezné sorait, majd ismét támadásba lendülne.

Zelenszkij mostani beszéde kommunikációs szinten mindenképp változást jelez az eddigi hozzáállásban. A Guardian ugyanis arról ír, hogy Donald Trump feltétlenül szerenté, ha az ukránok hálaadásig, azaz jövő csütörtökig elfogadnák a megállapodást. Zelenszkij a jelek szerint tart attól, ha nem így tesznek, az Egyesült Államok tényleg felhagy az országa támogatásával.