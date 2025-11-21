Egy somogyi kézbesítő nem hajlandó terjeszteni a Bors háborúval riogató mellékletét, 850 példány maradt nála

Somogyban is elkezdték terjeszteni a Bors 16 oldalas kiadását, melynek fő témája, hogy Európa vezetői és a Tisza Párt háborút akarnak. Vagyis csak elkezdték volna, mert az egyik helyi kézbesítő megtagadta a feladatot, írja a Népszava.

A nyugdíjas újságkihordó a Facebook-oldalán azt írta a meg nem nevezett falu lakosainak, hogy

Kedves lakosok! Novembertől újra én hordom a Somogyi Hírlapot. Ma az a meglepetés ért, hogy idehoztak nekem több mint 800 Bors újságmellékletet, hogy kézbesítsem a falu lakosainak. Sajnálattal közlöm, egy darabot sem vagyok hajlandó kézbesíteni senkinek. Nem riogatok sem öreget, sem gyereket a háborúval, aki idejön érte, szívesen adok neki. Az sem érdekel, ha holnaptól elveszik tőlem ezt a munkát.

A Népszava megkereste a kézbesítőt, aki arról beszélt, hogy nem politikai meggyőződésből nem hajlandó kivinni ezt az újságot.

„Idős asszony vagyok, de van annyi eszem, ha elfajul az orosz–ukrán háború, és akár csak az egyik NATO-országot megtámadja az orosz vagy az ukrán hadsereg, akkor a szerződés szerint minden NATO-tagnak be kell avatkoznia. Éppen ezért furcsa, bár már évek óta háborús vészhelyzet van Magyarországon, semmilyen tájékoztatás nem hangzott el, mit tegyünk, ha kitör a háború. Emlékszem rá, az »átkosban« még voltak légvédelmi oktatások a tanácsok közreműködésével, pedig nem volt háborús vészhelyzet” – mondta.

Az asszony hozzátette: beleolvasott a lapba, ezután döntötte el, hogy nem kézbesíti. De a Facebook-posztja után nem is kért tőle senki az újságból.

Itt van mind a 850 példány. Amúgy sem értem, nem vagyok Fidesz-aktivista, amúgy tiszás sem, miért kellene nekem az egész faluban ingyen, szívességből kihordanom egy kampányterméket? Vigyék ki azok, akik milliós fizetéseket vesznek fel propagandistaként

– tette hozzá.