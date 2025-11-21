Reagált a bezárással fenyegető kormányrendeletre a szórakozóhely, ahol nemrég razziát tartott a rendőrség

Közleményt jelentetett meg a közösségi médiában a Dojo Club, miután szerdán megjelent és hatályba lépett az a kormányrendelet, amely alapján akár három hónapra is bezárhatnak üzleteket, ha a rendőrség droggal kapcsolatos visszaélést észlel ott.

A fővárosi szórakozóhelyet lapunk is kereste tegnap, vonatkozó cikkünk kapcsán. A klub a megkeresésünkre nem reagált, most viszont közzétették az álláspontjukat a rendelettel kapcsolatban.

A DOJO Boutique Club számára mindig is a biztonságos, felelős és törvényi keretek között zajló szórakozás volt a legfontosabb. Ennek megfelelően már dolgozunk olyan új intézkedéseken és fejlesztéseken, amelyek véleményünk szerint hatékonyak lehetnek a szórakoztatóiparban

– jelezte előre a klub, hogy nem marad részükről érdemi reakció nélkül a kormány lépése.

Hozzátették:

A rendeletben foglalt jogsértő tevékenységeket a DOJO területén továbbra sem toleráljuk.

Mi van a rendeletben?

A szerda reggel megjelent, és azzal az erővel rögtön jogerőre emelkedett kormányrendeletben azt rögzítették, hogy ha a rendőrség megállapítja egy üzlettel kapcsolatban, hogy kábítószer-kereskedelem vagy tudatmódosító szerrel visszaélés valósult meg a területén, és ezért büntetőeljárás indult, az eljárás végéig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja a helyet. Így akár akkor is a negyedéves bezárás sorsára juthat egy étterem vagy szórakozóhely, ha valakit ott kapnak el kábítószerrel a zsebében.

Iparági körökből több kritika is érte a kormány rendeletét, Kovács László a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, valamint Papp Gergely, a fővárosi Peaches & Cream alapító tulajdonosa ki is fejtették lapunknak az aggályaikat.