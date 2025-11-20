Idegen anyag jelenléte miatt a Mondelez Hungária Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott Milka Caramel 100 grammos táblás csokoládét – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint a visszahívásban érintett termék minőségmegőrzési ideje 2026 február 20., tétel azonosítója OSV1252133, illetve OSV1252141.

A közlemény azt írja, a vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság nyomon követi.

Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, ha az ismertetett tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, a termék még a birtokában van, azt ne fogyasszák el. (via MTI)