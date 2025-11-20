Csárdi Antal ott indul a választáson, ahol Bódis Kriszta lehet a tiszás jelölt

Csárdi Antal függetlenként a Budapest 2-es választókerületben indul a 2026-os választáson, írja a 444. A körzet az V., a VIII. és a IX. kerületből áll. Csárdi 2022-ben még a Budapest 1-esben indult és nyert, csakhogy azóta a fideszes többségű Országgyűlés ennek a körzetnek is módosította a határait, amivel a IX. kerület átkerült a Budapest 2-esbe.

Csárdi, a volt LMP-s politikus a 444-nek azt mondta, az indulást a munkatársaival beszélte meg, más politikusokkal nem konzultált az ügyben. A VIII. kerületben Jámbor András győzött négy éve, de ő már korábban bejelentette, hogy nem indul 2026-ban. Csárdi tavaly októberben lépett ki az LMP-ből, azóta függetlenként politizált.

A Budapest 2-es választókerületben Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes lehet a Tisza képviselőjelöltje, mert ő is indul a Tisza jelöltállításán. Ebben a körzetben a Tisza másik két jelöltjelöltje Lovkó Luca social media menedzser és a pedagógusdiplomával rendelkező Borsós Gabriella. A Fidesz várhatóan Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztost indítja majd.