Vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion Miskolcon a Repülőtéri úton szerda délelőtt, ezért változik a vonatközlekedés az ózdi és a tornanádaskai vonalon – közölte a Mávinform az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva 20-30 perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707-es, 3765-ös, 3766-os, 3767-es, 3770-es számú buszjáratokon érvényesek.

A katasztrófavédelem a sósavat szállító kamion átfejtését végzi, utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata.

A munkálatok miatt délután is korlátozásra kell számítani a közúti és a vasúti forgalomban az érintett szakaszon.