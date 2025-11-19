Nyolc évet kapott a hasfájós csecsemőjét kis híján halálra rázó és verő férfi, a bántalmazásokat végignéző anya megúszta a börtönt

Nyolc év börtönbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélet a Debreceni Törvényszék azt a 45 éves hajdúszoboszlói férfit, aki kis híján megölte a hasfájós csecsemőjét, mert zavarta a baba sírása. A bántalmazásokat végignéző, és kisbabájáért semmit sem tevő anya két év felfüggesztettet szabadságvesztést kapott.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivőjének tájékoztatása szerint az apát életveszélyt okozó testi sértés bűntettében és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, míg a gyermek anyját kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondták ki bűnösnek. A férfit végleg eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna. Az anyának megmaradt a szülői felügyeleti joga, így a jövőben akár vissza is fogadhatja magához a gyermeket.

A párnak tavaly októberben született meg a közös gyermeke. Az édesapja rendszeresen dolgozott, de délutánonként részt vett a gyermek gondozásával kapcsolatos teendőkben, és éjszakánként is felkelt megetetni őt. A baba a tápszeres táplálás miatt hasfájós volt, és sokat sírt éjszakánként. Emiatt pedig egyre feszültebbé vált az apja.

Tavaly december harmadikán a férfi megint feszülten érkezett haza a munkából, majd este a konyhában egy műanyag fürdőkádban elkezdte fürdetni a párhónapos kisfiát, aki folyamatosan, hangosan, ordítva sírt. Ekkor a férfi ismét ordítani kezdett a gyermekével, hogy fejezze be a sírást, majd tenyérrel többször is fejtetőn ütötte a babát, majd három-négy alkalommal teljes erőből megrázta.

A fürdetést követően a férfi letette a fagyasztó tetejére a csecsemőt, hogy bepelenkázza és felöltöztesse, de ezt olyan erővel, hogy a baba feje a fagyasztóládán koppant. Ezt látta a gyermek anyja is, aki emiatt veszekedni kezdett a párjával. A nő arra kérte a férfit, hogy többet ne csináljon ilyet.

A bántalmazást követően a pici elájult, majd a férfi kompressziós nyomással elkezdte újraéleszteni.A szülők ezt követően vizes ruhát tettek a gyermek fejére, melyek következtében a kiskorú magához tért. Mivel gyermek hajnalban már nem is evett, ezért a szülei egész éjszaka fenn voltak, majd másnap, a reggeli órákban elvitték orvoshoz, ahol annyit mondtak, hogy a gyermek étvágytalan és görcsrohama volt.

A háziorvos beutalója alapján a szülők gyermeküket a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállították, ahol az intenzív osztályra került az életveszélyes állapota miatt. Az anya többször is szemtanúja volt annak, hogy az élettársa bántalmazta a gyermeket, és kiabált vele, mégsem tett semmit, és nem jelezte a hatóságok felé, bízva abban, hogy ez nem fog kiderülni. De olyan is többször előfordult, hogy a nő úgy etette a gyermekét a születését követően, hogy ülve neki támasztotta a gyermekágynak, vagy hanyatt fektette őt.

Balláné Szentpáli Edit bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfi már kétszer is volt büntetve korábban személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, és azt, hogy folyamatosan, rendszeresen bántalmazta a babát, ami miatt a csecsemő maradandó károsodást szenvedett. Enyhítő körülmény volt a férfi részbeni beismerése, és hogy megbánta a tettét.

Az anyánál enyhítő körülményként értékelték, hogy beismerő vallomást tett, megbánta tettét, s hogy a gyermekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot és azt, hogy vissza akarja fogadni őt az otthonába. A nő esetében mindenki tudomásul vette a döntést, így az jogerős. A férfi és védője enyhítésért fellebbezett.

