Egy apa a mentésirányító segítségével mentette meg 15 hónapos, fuldokló kisfiát

Egy mentésirányító segítségével küzdött kisfia életéért egy férfi, számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták: a 15 hónapos kisfiú édesapjával volt otthon múlt héten, amikor evés közben félrenyelt egy kekszdarabot. A gyermek fuldokolni kezdett, mire az apa rögtön a mentők segítségét kérte.

A következő pillanatban már a mentésirányításé volt a főszerep. A vonal másik végén Pál Mariann bajtársnőnk megnyugtató hangja és egyértelmű instrukciói hatására az édesapa a hatalmas ijedtség ellenére megkezdte az elsősegélynyújtást

– fogalmazott a posztban az OMSZ. A mentősirányító háti ütéseket alkalmaztatott, amivel sikeresen eltávolította az idegen testet kisfia légútjából.

A mentősök a bejegyzés szerint perceken belül a helyszínre értek, ahol a mentésirányító szakmai helytállásának és az apuka bátorságának köszönhetően már egy stabil állapotú gyermek várta őket.

A kisfiút megvizsgálták, majd kórházba szállították a mentők.