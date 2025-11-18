szalay-bobrovniczky kristófhadházy ákosfapadosmilliárdos
Fapadoson szorongó milliárdos honvédelmi minisztert fotóztak

24.hu
2025. 11. 18. 08:51

„A kaszinó tulajdonos milliárdos honvédelmi miniszter is a Ryanair fapados járatával jött haza vasárnap este Londonból. Az arcán látszik, hogy mennyire utálja. Bosszús, hogy a propaganda azt találta ki, hogy a választás előtt pár hónapig a pórnéppel kell keveredve kell repülni” – osztott meg egy képet egy láthatóan magát kényelmetlenül érző Szalay-Bobrovniczky Kristófról Hadházy Ákos független képviselő, aki felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is párszor eljátszotta a kisembert az utóbbi időkben a fapados járatokon, mert rosszul állnak a népszerűségi adatok szerint.

Szalay-Bobrovniczky „tortúrája” csak a leszállásig tartott, ott egy videó szerint már várta a VIP Merci.

Szalay-Bobrovniczky a kormány egyik leggazdagabb emberének számít, az egykori századvéges vezető tulajdonában volt (legalábbis névleg) többek között a Magyar Vagongyár, egy cseh repülőgépgyár és a kaszinókoncessziót is ő kapta meg Andy Vajna halála után. Ezeket azonban a miniszteri kinevezése után átadta más NER-közeli üzletembereknek.

