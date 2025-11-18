Orbán Viktor leigazolta Hankó Balázs biztosát

Kardosné Gyurkó Katalin felel a jövőben a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért. Ő eddig a generációk közötti együttműködés segítéséért felelt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter biztosaként. Orbán Viktor utasítása szerint miniszterelnöki biztosként

a) nyomon követi a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel összefüggésben hozott kormányzati döntések végrehajtását és a kapcsolódó kormányzati célok megvalósulását;

b) az örökbefogadás szabályozásával összefüggésben szakmai-módszertani fejlesztési javaslatokat dolgoz ki, koordinálja és összehangolja az örökbefogadás rendszerét érintő fejlesztési elképzeléseket;

c) javaslatokat tesz az örökbefogadási és a nevelőszülői rendszer hatékonyságának előmozdítása érdekében;

d) társadalmi programokat dolgoz ki az a)–c) pontban foglaltakkal összefüggésben;

e) kapcsolatot tart a nevelőszülői hálózat szereplőivel, fenntartóival, az örökbefogadási eljárások résztvevőivel, valamint az érintett társadalmi szervezetekkel.

A miniszterelnöki biztos tevékenységét Orbán Viktor irányítja. Feladatainak ellátásakor együtt kell működnie volt főnökével, a családpolitikáért is felelős Hankó Balázzsal, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős Pintér Sándor belügyminiszterrel.

Tevékenységét a Kulturális és Innovációs Minisztériumban működő titkárság segíti.

Kardosné Gyurkó Katalin tavaly azt követően lett miniszteri biztos, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjeként Érden kikapott az újrázó polgármestertől, Csőzik Lászlótól. Miniszteri biztosként annak a hároméves kisfiúnak az örökbefogadási ügyében bukkant fel, aki születése óta egy pécsi kórház rácsos ágyában élt, egy pár örökbe fogadta volna, de a hivatalok sokáig nem támogatták őket. A kormány arról is döntött, hogy a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkorukra tekintet nélkül igényelhetik a CSOK Plusz kölcsönt 2025. december 31-e után is.