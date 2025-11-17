Súlyosabb büntetést kértek a nőre, akinek a megvadult kutyái brutálisan szétmarcangoltak egy kislányt

Súlyosabb büntetést kért a Pest Vármegyei Főügyészség arra a fiatal nőre, akinek a kutyái rátámadtak egy 13 éves kislányra Zsámbék külterületén és közel negyven sérülést okoztak neki.

A vádirat szerint a nő nyolc közepes, illetve nagy testű kutyát tartott az ingatlanján, amelynek kerítése több helyen is lyukas volt. Emiatt a kutyák rendszeresen kiszöktek és falkába verődve többször is támadólag léptek fel járókelőkkel szemben. Az önkormányzat jegyzője már állatvédelmi bírsággal is sújtotta korábban az elkövetőt, de az annak ellenére sem intézkedett a kerítés befoltozásáról.

Bő két és fél évvel ezelőtt hat kutya ismét kiszökött az utcára a falkából. A 13 éves lány pont az utcában gyalogolt, és az apukájával beszélt telefonon. És utólag kiderült, hogy ez volt a szerencséje. Amikor a nő ingatlanjának közelében járt, akkor ugyanis rátámadtak az ekkor is kint kószáló kutyák. A megvadult falka harapdálni és marcangolni kezdte a lányt.

A tini édesapja a telefonban hallotta a lánya segélykiáltásait, s autóval a helyszínre sietett és elkergette az ebeket. A vastag téli ruházat ugyan részben megvédte a lányt, de így is testfelületének negyven százalékát érintő, körülbelül harmincöt-negyven sérülést szenvedett el. A sérülések nyolc napon túl gyógyultak meg, többnek közülük később is látható nyoma maradt. A kutyák gazdása a történtek után azt mondta, hogy sajnálja, ami a kislánnyal történt, de tagadta a bűnösségét. Szerinte nem az ő kutyái voltak kint az utcán, amikor történt a támadás.

A Budaörsi Járásbíróság húsz nap elzárásra ítélte az elkövetőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt és kötelezte a felmerült bűnügyi költség viselésére. Az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett. A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a nő súlyos fokú gondatlansága vezetett a tragédiához, mert a többszöri figyelmeztetés és bírság kiszabása után sem tett semmit azért, hogy a kutyái ne jussanak ki az utcára.

A kislány a lelki megrázkódtatáson kívül olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, amelyek nyomai egész életében végigkísérik. Ezekre tekintettel a főügyészség hosszabb tartamú elzárás kiszabását tartja indokoltnak az elkövetővel szemben.