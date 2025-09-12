Húsz nap elzárást kapott a nő, akinek a megvadult kutyái szétmarcangoltak egy kislányt

Húsz nap elzárásra ítélte a Budaörsi Járásbíróság azt a fiatal nőt, akinek a kutyái rátámadtak egy kislányra Zsámbék külterületén és több tucat sérülést okoztak neki. A gyermek súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett, és a pszichés károsodás sem zárható ki nála.

A nő nyolc közepes, illetve nagy testű kutyát tartott az ingatlanján, amelynek drótból készült kerítése több helyen is lyukas volt. Emiatt a kutyák rendszeresen kiszöktek és falkába verődve többször is támadólag léptek fel járókelőkkel szemben.

Emiatt 2022 márciusában a környék lakói aláírást gyűjtöttek, és a jegyzőhöz fordultak. A Budapest Környéki Törvényszék közleménye szerint azt kérték, hogy vegyék el a kutyákat a tulajdonostól és tiltsák meg neki a kutyatartást. Hasonló okok miatt tett bejelentést egy mezőőr is, mivel a nő egyik szabadon csavargó kutyája megtámadta egy iskolásokból álló csoport felnőtt kísérőjét.

A zsámbéki jegyző 2022 áprilisában 1 millió 350 ezres állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte az ebek gazdáját, valamint felszólította, hogy akadályozza meg azt, hogy ki tudjanak szökni az állatok. A nő azonban rá sem hederített, és nem tett eleget a felszólításnak. Két és fél évvel ezelőtt falkából hat kutya ismét kiszökött az utcára.

A 13 éves lány pont az utcában gyalogolt, és az apukájával beszélt telefonon. És utólag kiderült, hogy ez volt a szerencséje. Amikor a vádlott ingatlanjának közelében járt, akkor ugyanis rátámadtak az ekkor is kint kószáló kutyák. A megvadult falka harapdálni és marcangolni kezdte a lányt.

A vastag téli ruházat ugyan részben megvédte a lányt, de így is testfelületének negyven százalékát érintő, több tucat sérülést szenvedett. A kutyák legalább 24 alkalommal megharapták a gyereket. Az volt a szerencse, hogy a kislány édesapja a telefonon keresztül hallotta a történteket, ezért autóval a támadás helyszínére ment és dudálással elijesztette a megvadult kutyákat.

A kislány sérülései nyolc napon túl gyógyultak meg, többnek közülük később is látható nyoma maradt. A vádlott a nyomozati szakban azt mondta, hogy sajnálja, ami a kislánnyal történt, de tagadta a bűnösségét.

Szerinte nem az ő kutyái voltak kint az utcán, amikor történt a támadás

A nő a bírósági előkészítő ülésén már beismerte a bűnösségét. A bíróság elfogadta a beismerést, és húsz nap nap büntetés-végrehajtási intézetben történő elzárásra ítélte a nőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt. Az ügyész és a vádlott három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozata megtételére.

