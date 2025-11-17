Ne szorongjon, ha külföldön élő unokái már nem beszélnek magyarul: itt az eszköz, ami segít önnek

Ne beszéljünk mellé: a világ egyre inkább szétválasztja a mai családokat. Akár tanulás, akár egy jobb munkahely miatt előfordulhat, hogy a szülők a gyerekekkel új életet kezdenek egy másik országban, a nagyszülők pedig – jó esetben – évente csak 1-2 alkalommal találkoznak az unokákkal, akik már teljesen máshogy gondolkodnak, sőt, más nyelvet is beszélnek. A találkozáskor persze a szeretet ott lebeg köztük, de a történetek, sőt, még a viccek is egy másik kultúra lenyomatáról árulkodnak.
Ilyenkor van szükség egy olyan eszközre, ami hidat képezhet. Az olyan modern fordítógépek, mint a Vasco Translator V4 és a Vasco Translator Q1 pontosan azért készültek, hogy ne csak technológiát adjanak az ember kezébe, hanem megadják a lehetőséget arra, hogy bármilyen, nem a saját nyelvünkön szóló beszélgetés könnyű, természetes, nem utolsósorban örömteli legyen.
Helyezkedjünk bele egy nagyszülő szerepébe, akinek az unokái már külföldön születtek – ismerős élethelyzet bárki környezetéből manapság. Amikor az ünnepekre hazaérkezik a család, a tinédzser unokák talán már a párjukat is elhozzák a nagyihoz, de a közös nyelv hiánya nehezítheti a kommunikációt, arra pedig kevés az esély, hogy egy harmadik személy folyamatosan fordítsa a felek közti kommunikációt. Szerencsére, 2025-ben már van megoldás, de ne csak egy olyan helyzetről beszéljünk, ami nehézségre adhat okot.
- A fiatalok imádják a szlengeket, amit amúgy is nehezen értenek az idősebb generációk, hát még akkor, ha azok egy másik kultúrából érkeznek.
- A közös programok – még egy karácsonyi vacsora közös elkészítése is – gondot jelenthet, ha az egyik fél csak a saját nyelvén ismeri az alapanyagokat.
- Mit csinálnak még a családok közösen? Akár kártyáznak, társasjátékoznak: ha viszont a szabályokról valakinek nincs fogalma, úgy az élmény elvész.
- Ha a nagyszülő unokája még kisebb, nehezebben vált két nyelv között, így csak a sajátján fog beszélni, amit minden egyes nap használ, ez pedig számos kellemetlen helyzetet szülhet.
- Családlátogatás idején betoppan egy váratlan vendég, akivel nem beszélünk közös nyelvet, de mindenki jól ismeri rajtunk kívül.
Látogasson el a vasco-electronics.hu weboldalra, mert a Black Weeks ajánlatok keretében akár 30% kedvezménnyel vásárolhat Vasco Translator fordítógépet novemberben.
A Vasco Translator V4 kifejezetten az ilyen helyzetekre „született”. Végtelenül egyszerűen a kezelhetősége, beépített SIM-kártyával rendelkezik és AI-alapú fordítási technológiát alkalmaz. Ami még fontosabb: több mint nyolcvan nyelven fordít beszédet, 112 nyelvet pedig felismer képről. Vannak fizikai gombjai a digitális érintő kijelző mellett, nagyon sok környezeti hatásnak ellenáll, és még attól sem kell aggódnunk, hogy valami zaj bekavar a dolgainkba, ugyanis az AI-alapú zajszűrés képes hangra fókuszálni.
A Vasco V4-nek beépített SIM-kártyája van, ingyenes nethozzáféréssel közel 200 országban, ezért, ha idegen nyelvet nem beszélő tagja megy látogatóba a család többi részéhez, “nem fog elveszni” már a reptéren, de még az sem fogja megállítani, hogy a látogató előtt még egy kis városnézést is beiktasson ott, ahol még sosem járt.
Utóbbihoz még egy jó hírünk van: az eszköz könnyű, zsebben elfér, és amint előkapjuk, megnyílik előttünk egy új világ.
Akkor mi másra lehet szükségem?
A Vascónak van egy csúcskategóriás fordítógépe, a Vasco Translator Q1, amely nem veszi el a V4 érdemeit, csupán rendelkezik olyan prémiumfunkciókkal, amik tényleg minden helyzetben, a világ legtöbb pontján természetessé, minőségivé formálják a kommunikációt.
A Q1 nagy ereje abban a világelső technológiában rejlik, ami képes a felhasználó, azaz a mi hangunkat digitálisan lemásolni. Ezzel a fordítás nem gépi hangon szólal meg, hanem olyan lesz, mintha mi beszélnénk másik nyelven – tételesen 54 fajtán, amennyit képes kezelni. Egy meghitt családi vacsoránál ez különösen megható lehet, amikor akár a gyerek, akár a szülő, nagyszülő saját hangján szól egy másik nyelven, miközben az asztalnál ülők számára ez meleg, otthonos helyzetet teremt.
Nem lehet szó nélkül elmenni a Touchless Mode mellett sem, amely a Q1 másik nagy értéke: a készülék képes automatikusan érzékelni, ha megszólal valaki, és fordítja a beszédet gombnyomás nélkül. A kétirányú fordítás számos nyelven elérhető, még telefonhívások közben is – gondoljunk bele, milyen remekül jöhet ez egy videóhívás esetén is, mikor a család egyik fele több ezer kilométer távolságból jelentkezik be.
A Vasco Translator Q1 kijelzője jelentős, 3,54 hüvelykes méretű, nagy fényerejével pedig napsütésben is kiválóan használható. A hosszú üzemidő gondoskodik a gondtalan élményről, a tartós, IP64-es tanúsítványának köszönhetően poros, esős időben is megbízható társ.
A V4 és a Q1 tehát nem pusztán rideg kütyük, épp ellenkezőleg: melegséget visznek a kommunikációba, amely napjainkban mindennél fontosabb, mikor családok szakadnak szét ilyen vagy olyan okokból. Kimondottan jó választás lehet e két fordítógép, mert a szavak olykor elfogyhatnak, de ezek az eszközök képesek helyettünk is beszélni.
Mit kell tudni a Vascóról?: A Vasco 2008 óta tervez, gyárt és értékesít mobil fordítóeszközöket. A cég egy kis krakkói irodából indult, de ma már közel 23 országban és 3 kontinensen működik.