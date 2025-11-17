magyar társadalomkutatóközvélemény-kutatásfidesztisza párt
Komoly Fidesz-előnyt mér a Magyar Társadalomkutató

2025. 11. 17.
A kormányközeli intézet egyebek mellett a Trump-hatással magyarázza ezt.

Folytatódik a közvélemény-kutató cégek háborúja: a Republikon Intézet után hétfőn a Magyar Társadalomkutató is közzétette legfrissebb felmérését, amely szerint a kormány „sikeres amerikai útja” mobilizálta a kormánypárti szavazókat, 8-ról 10 százalékpontra nőtt a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párt előtt. Az aktív pártválasztók 50 százaléka a kormánypártokra, 40 százaléka a Tisza Pártra voksolna. A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.

A Magyar Társadalomkutató az 50 százalékot fontos politikai mérföldkőnek nevezi, és azt írja, hogy a Tisza Párt korábbi baloldali pártok „kannibalizálása” után nem tudott tovább bővülni, új szavazói csoportokat megszólítani, miközben a baloldali térfél egyetlen érdemi szereplője.  A két nagy párton túl továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, ők a szavazatok 5 százalékára számíthatnak. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága 3, a Demokratikus Koalícióé 2 százalék. Az egyéb pártok összesen a választók 1 százalékát tudnák megszólítani.

A kormányközeli intézet szerint az elmúlt hónapok eseményei elsősorban a Fidesznek kedveztek: Orbán Viktor washingtoni csúcstalálkozóján sikerült a népszerű rezsicsökkentést megvédeni, de jelentős érdeklődést váltott ki a háromgyermekes anyák szja-mentessége, valamint az Otthon Start Program is. Ezek pozitív üzenetű tematizációs lehetőséget biztosítanak a kormánypártoknak, míg Magyar Péter pártja nyár vége óta belső és külső válságtünetekkel küzd: a jelöltállítást elhalasztották, és nem sikerült olyan politikusi csapatot felépíteni, amely képes lenne ellensúlyozni a mozgalom „one-man show” jellegéről szóló kritikákat.

Magyar Péter hétfőn jelenti be a jelölteket mind a 106 egyéni választókerületben, a közvélemény-kutatók háborújáról ebben a cikkben írtunk.

Módszertan

Az 1000 fős telefonos kutatás 2025. november 13. és 14. között készült. Bázis: aktív szavazó pártválasztók. Az értékek százalékban értendőek. A kerekítések miatt az eredmények összege eltérhet 100-tól. Hibahatár: ± 3,16 százalék.

