A Republikon Intézet közzétette legújabb, politikusok népszerűségét vizsgáló felmérését. Mivel a 2026-os választási versenyben sokkal inkább a vezető személyiségek, és nem a pártok kerülnek a fókuszba, ezért felmérték a vezető politikusok népszerűségént is.

A reprezentatív, október 16. és 22. között készített kutatás főbb megállapításai:

Magyar Péterről kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről: míg Orbán Viktort a válaszadók 23 százaléka kedveli, addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán.

kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről: míg a válaszadók 23 százaléka kedveli, addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán. A bizonytalanok körében nagyon magas Orbán Viktor elutasítottsága, ötből négy pártnélküli szavazó negatív véleménnyel van a miniszterelnökről, miközben Magyar Pétert 59 százalékuk kedveli és csak 22 százalékuk utasítja el.

A Fidesz részéről nem látszik célravezető politikai stratégiának sem Lázár János szerepléseire, sem Varga Judit visszatérésére építeni: a két politikus népszerűségi adatai lesújtóak, a teljes népesség mindössze 12 százaléka kedveli őket.

szerepléseire, sem visszatérésére építeni: a két politikus népszerűségi adatai lesújtóak, a teljes népesség mindössze 12 százaléka kedveli őket. Dobrev Klára és Toroczkai László ugyan népszerűbbek a pártjaiknál, de a népesség egészét tekintve népszerűtlenek.

és ugyan népszerűbbek a pártjaiknál, de a népesség egészét tekintve népszerűtlenek. Kovács Gergely szintén lényegesen népszerűbb a Kutyapártnál, és a teljes népesség egészét nézve is többségben vannak a támogatói, viszont a neve jóval kevésbé ismert, mint a többieké.

szintén lényegesen népszerűbb a Kutyapártnál, és a teljes népesség egészét nézve is többségben vannak a támogatói, viszont a neve jóval kevésbé ismert, mint a többieké. Karácsony Gergely és Hadházy Ákos a legnépszerűbb politikusok a vizsgáltak közül. Karácsonyt a teljes népesség 55 százaléka, Hadházyt 58 százaléka kedveli.

Magyar Péter kontra Orbán Viktor

Jelen tudásunk szerint 2026-ban lényegében köztük dől el a választás. Egy politikus népszerűsége nem egyenlő a szavazatszámával; mégis érdemes megvizsgálni, hogy áll jelenleg a két pártelnök népszerűsége, milyen tartalékaik lehetnek bizonyos társadalmi csoportokban.

Az adatok alapján Magyar Péter egyértelműen népszerűbb, mint Orbán Viktor. A miniszterelnököt a válaszadók 23 százaléka kedveli, ami nagyjából megegyezik a Fidesz-KDNP teljes népességben mért támogatottságával (24%). Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán (30%), és több mint duplája Orbán Viktor népszerűségének. A Republikon által vizsgált politikusok közül

jelenleg Orbán Viktor az egyik legkevésbé kedvelt politikus: a kétharmaddal kormányzó miniszterelnököt a választók kétharmada elutasítja.

Ebből 57 százalék élesebben, 10 százalék kisebb mértékben. Magyart 21 százalék nem kedveli egyáltalán, ez vélhetően a Fidesz-KDNP szavazók tábora, és további 16 százalék állítja, hogy inkább nem kedveli.

A legérdekesebb a két pártvezető megítélése a bizonytalanok körében. Ebben a csoportban 80 százaléka nem kedveli Orbán Viktort, és csak 6 százalék igen. Ez a teljes népesség 2 százalékának megfelelő tartalék. Magyar Pétert a bizonytalanok körében 59 százaléka kedveli, 22 százaléka nem . A bizonytalanok körében elért eredményének köszönheti, hogy népszerűsége túlmutat a Tisza támogatottságán. Mindez azt sugallja, hogy Magyar Péter személye még be tud vonzani új szavazókat, míg Orbán Viktor egyelőre kimerítette tartalékait. A Fidesz-KDNP táborában 76 százalék kedveli, 13 százalék nem., de a Mi Hazánk-szavazók egyharmadának is szimpatikus. A demográfiát tekintve nincs olyan társadalmi réteg, ahol Orbán Viktor népszerűsége kiemelkedne, de a 60 év felettieknél a legnépszerűtlenebb, így nem meglepő, hogy az utóbbi hetekben ismét elővette a 14. havi nyugdíjat. A többi demográfiai csoportot tekintve népszerűsége a pártpreferenciákat tükrözi. .

Magyar Pétert a tiszások 83 százaléka kedveli, de más szavazói csoportokban is vannak szimpatizánsai. A Fidesz-KDNP tábor 12 százaléka és a többi ellenzéki választó harmada kedveli, azaz a Tiszán-túli ellenzék támogatói nem véletlenül nem Magyarra szavaznak, közel felük nem szereti a Tisza vezetőjét. Ez a teljes népesség 4-5 százalékát jelenti, ők azok, akik a parlamentbe tudnának juttatni egy kisebb ellenzéki pártot, és akikért kétségkívül verseng majd a Tiszán-túli ellenzék.

A Republikon azért mérte Lázár János népszerűségét, mert ő a Fidesz-kampány „legfontosabb mellékszereplője”, Varga Juditét pedig esetleges visszatérése miatt tartották fontosnak. Mindkettőjüket a választók 12 százaléka kedveli, ami a Fidesz-KDNP tábor felének felel meg, de Lázár János népszerűtlenebb, a válaszadók közel háromnegyede nem kedveli őt. Varga Juditot 69 százalék utasítja el.

Dobrev Klárára épül a DK választási kampánya, így a párt számára létkérdés, hogy népszerű-e a pártvezető. Dobrev ugyan népszerűbb a DK-nál: a harmadik, parlamenti küszöb körüli párt vezetőjét 7 százalék nagyon, 24 százalék inkább kedveli, ugyanakkor a válaszadók több mint fele nem kedveli, azaz inkább népszerűtlennek mondható országosan. Egyelőre úgy tűnik, a párt népszerűségét egyik irányba sem igazán mozdította el a vezetőváltás, küzd a bejutásért.

A Kutyapárt elnöke Kovács Gergely lényegesen népszerűbb, mint a pártja, ugyanis az MKKP is 5 százalékon áll a pártpreferenciákban, de Kovácsot a teljes népesség 13 százaléka nagyon kedveli, további 21 százalék inkább kedveli, azaz a magyarok több mint harmada jó véleménnyel van róla, míg mindössze 26 százalék nem kedveli. A válaszadók 41 százaléka nem tudott véleményt nyilvánítani róla, ami azt sugallja, hogy a Kutyapárt-brand középpontjában nem Kovács Gergely neve, személye áll.

A Mi Hazánkra jelenleg a teljes népesség 5 százaléka szavazna, de Toroczkai László némileg népszerűbb, mint a pártja: 6 százalék nagyon kedveli, további 9 százalék inkább kedveli. Haragosai azonban többen vannak, a válaszadók 41 százaléka egyáltalán nem kedveli, 18 százalék inkább nem kedveli, ez összesen 59 százalék.

Az MSZP elnökét, Komjáthi Imrét a válaszadók 59 százaléka nem ismeri, vagy legalábbis nem tudja megítélni, ismerői között megosztott a támogatottsága.

Karácsony Gergely főpolgármester az egyik legtöbbet szereplő, és az egyik legnépszerűbb ellenzéki politikus. Valamivel népszerűbb, mint Magyar Péter, a teljes népesség 23 százaléka nagyon kedveli, további 32 százalék inkább kedveli, a magyarok több mint fele jó véleménnyel van róla. Hadházy Ákos független képviselő, a Hatvanpuszta körüli fejleményekkel került be hírekbe, Nagyon népszerű és ő a legkevésbé „utált”, leginkább kedvelt politikus. A teljes népesség 31 százaléka nagyon kedveli, további 27 százalék inkább kedveli. A Republikon szerint talán nem véletlen, hogy éppen az a két vizsgált ellenzéki politikus tudott a legnépszerűbbé válni, akik nevéhez legkevésbé társítanak párttagságot.