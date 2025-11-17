Letartóztatás vár a huszonéves katonára, aki meggyilkolta a volt élettársát Kaposváron

Rács mögé kerülhet az a katona, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta a volt barátnőjét Kaposváron, és megsebesítette az áldozat egyik hozzátartozóját is. A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség ugyanis arra tesz indítványt, hogy a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa rendelje el a több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsított férfi letartóztatását.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a húszas évei második felében járó szolgálaton kívüli katona szombat este hat körül egy kétszintes kaposvári lakóház emeleti szobájában összeveszett a korábbi élettársával.

A lakóház alsó szintjén tartózkodott a fiatal nő középkorú férfi rokona, aki észlelte a veszekedést, ezért elindult a felső szintre. Miközben az elkövető lefelé haladt, ököllel a fején megütötte a férfi az áldozatát, aki az ütés következtében a lépcsőről a földre esett.

Az elkövető a lakóház konyhájába ment, és egy kést vett magához, hogy megölje a nőt és annak rokonát. A támadó olyan súlyosan megkéselte mindkét személyt, hogy a nő a helyszínen meghalt. A támadás következtében a középkorú férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülést. Jelenleg kórházban ápolják.

A bűncselekménnyel gyanúsított katona nem tett vallomást. Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. Az ügyészség szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozza a támadó letartóztatását.