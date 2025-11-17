Aktív Iskola tanulói csapattagnak lenni megtiszteltetés

Az Aktív Iskola program mindenki számára biztosítja a mozgás lehetőségét: nem csak az iskolai szünetekben, de a tanórákon és különböző rendezvényeken is. Ezeknek a lebonyolítása nem kis feladat, hiszen több száz diákot kell egyszerre koordinálni. Ahhoz, hogy minden zökkenőmentes legyen, az intézmények külön önkéntes nagyköveteket, tanulói csapattagokat választanak, akik segítenek a tanároknak a megvalósításban. Őket kérdeztük arról, hogy mi a véleményük magáról a programról és az aktív életről.

A pedagógusok és a diákok tapasztalatai szerint a mozgás beépítése az iskolai mindennapokba javítja a koncentrációt, segíti a figyelmet, csökkenti a feszültséget és növeli a motivációt. A tanórák dinamikusabbak, a gyerekek szívesebben vesznek részt a közös munkában, és a szünetek is újféle tartalommal töltődik meg, aktívabban játszanak, mozognak, közösségi élményeket gyűjtenek a gyerekek. Az Aktív Iskola tanulói csapat tagjai kulcsszereplői ennek a szemléletváltásnak: ők segítenek a programok szervezésében, lelkesítik társaikat, és példát mutatnak a mozgás szeretetében, ami hozzájárul a sikerességéhez.

Élmény, csapatmunka és felelősség

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az Aktív Iskola program működéséről, megkérdeztük azokat a diákokat, akik részt vesznek benne.

Petra számára, aki a Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola diákja, az egyik legnagyobb élményt a diáksportnap jelenti, ahol számos sportágat kipróbálhatnak, és közösen élhetik meg a mozgás örömét:

„Szeretem, hogy aktív tanulói csapattagként segíthetek a szervezésben és a lebonyolításban is. A diáksportnap a kedvencem, mert több állomáson különböző sportokat próbálhatunk ki. A flashmob fantasztikus hangulatot teremtett, mindenki feloldódott, és együtt éltük át az élményt” – meséli.

Petra szerint a csapattagság nemcsak élmény, hanem felelősség is: megtanít együttműködni, előre gondolkodni és figyelni másokra. Hozzátette, hogy számára megtiszteltetés az Aktív Iskola tanulói csapatához tartozni, hiszen így nemcsak a mozgás örömét, hanem a közösség erejét is nap mint nap átélheti.

Lili és Emese, akik szintén az Aktív Iskola tanulói csapatának a tagjai, egyaránt úgy látják, hogy a rendszeres testmozgás segíti a tanulást, ugyanis frissíti a testet és az elmét. Az olyan programok, mint a Diáksportfesztivál, nemcsak a sportteljesítményről szólnak, hanem a közösségi élményekről és a csapatmunkáról is. A pedagógusok támogatása, a folyamatos inspiráció és az új sportágak kipróbálása mind hozzájárul ahhoz, hogy a diákok új motivációra leljenek.

Vanczák Attila, a Bolyky Tamás Általános Iskola testnevelő tanára pedig egy egészen különleges esetről számolt be, ami az Aktív Iskolák pozitív megítélését csak tovább segíti. „Úgy gondoltuk, hogy a 8-os tanulók közül választjuk ki a tanulói csoportot. A testnevelés szakos osztályt választottuk, hiszen ide az állandóan mozgásban lévő gyerekek jártak, akiknek akad felesleges energiája, amit le lehet vezetni. Volt, aki a szervezésben volt jó, volt, aki a kommunikációban, és volt, aki már jó fizikummal rendelkezett akkor is, így tudott nekünk segíteni a sportversenyek lebonyolításában. Egy fiú azonban nem nagyon tűnt ki a képességeivel, ráadásul az osztályba sem tudott igazán beilleszkedni, viszont arra jutottunk, hogy biztosan neki is jót tenne a közösség ereje. Láss csodát, igazunk volt: ő volt az első, aki jelentkezett, hogy segít, érezte a felelősségét, és mindig szívesen jött bármilyen programra. Eleinte nem tudta kezelni a kisebb gyerekeket, ám ahogy egyre több idő telt el, ő is jobban és szebben beszélt velük. Rengeteg dicséretet kapott, aminek meg is lett az eredménye: egy egészségügyi középiskolába jelentkezett, ahová fel is vették. Így teljesül a vágya, hogy emberekkel foglalkozhasson.”

Összetartó közösség, amely példát mutat

A diákok és a tanárok is egyetértenek abban, hogy az Aktív Iskola tanulói csapattagnak lenni nemcsak szórakoztató, hanem felelősségteljes és megtisztelő feladat is. A közös szervezés, a mozgás öröme és a közösséghez tartozás érzése mind hozzájárul ahhoz, hogy jobb legyen az iskolai légkör és a diákok közérzete.

Az Aktív Iskola Program célja, hogy a mozgás öröme minden gyerek számára elérhető legyen, és a testmozgás természetes része legyen az iskolai életnek.

Az Aktív Iskola program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.

További információ: www.aktiviskola.hu