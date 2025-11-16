- A balesete utáni kommentjei miatt 2022-ben visszalépő párbeszédes jelölt is a Humanistákkal standolt vasárnap
- Magyarország nincs rajta az orosz szankciók alól mentességet kapó országok friss listáján
- Rémálom a legvégén: 96. percben kapott góllal úszott el a vb-pótselejtező a válogatott számára
- Török Gábor gyorsan kiszúrta az önellentmondást Orbán Viktor német interjújában
- Szabó Zsófinak üzent Vályi István: Veled ellentétben a fiatalok pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük
- Orosz légitámadásban halt meg a csernobili katasztrófa első áldozatának özvegye
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 16.
Mohos Márton / 24.hu
