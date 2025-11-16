a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. november 16.

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 16. 19:51
Mohos Márton / 24.hu

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hajnalban halálos balesetet szenvedett a rendőrök elől menekülő férfi
Egy újabb Trump-hívő szakított látványosan Trumppal
„Hogyha ennyitől félnek az emberek, akkor már elbukott az ország”
Havas Henrik ByeAlexről: Nekem ő továbbra is egy hiperművelt, intelligens fiú marad
Rég fájt ennyire – képeken a 96. percben elbukott magyar-ír vb-selejtező
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik