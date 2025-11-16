török gábororbán viktorinterjú
Belföld

Török Gábor gyorsan kiszúrta az önellentmondást Orbán Viktor német interjújában

Szajki Bálint
Török Gábor a 24 Extra születésnapi eseményén 2025. október 15-én.
admin Pál Zsombor
2025. 11. 16. 17:00
Szajki Bálint
Török Gábor a 24 Extra születésnapi eseményén 2025. október 15-én.
Primitív volna azt mondani valakire, hogy valakinek a trójai falova?

Az Axel Springer német kiadóvállalat vezérigazgatója, Mathias Döpfner Youtube-csatornáján jelent meg az az interjú Orbán Viktorral, amelyet a hvg.hu szemléz. Török Gábor pedig ezt a szemlét kommentálta egy vasárnap délutáni Facebook-posztban, eképp:

„Ugyanabban az interjúban:

»A trójai faló érvelés nagyon egyszerű gondolkodásra vall, primitív. Ha nincsenek komoly érveid a háborúról folytatott beszélgetésben, mondjuk ennek az embernek más a véleménye, mint az enyém, akkor azt mondom rá, hogy Putyin trójai falova. Ez nagyon primitív.«

»Magyart Brüsszelben finanszírozzák és tartják fenn, Brüsszel érdekelt a magyar kormányváltásban, és Magyar Brüsszel bábminiszterelnöke lenne.«”

A szombat éjjel közzétett interjúban az aznap délelőtt Győrben elhangzott gondolat is visszatér az amerikai védőpajzsról: „Mint tudja, Magyarország szegény ország” – kezdi az első világháborúra és Trianonra visszavezetett okfejtést, amely szerint mindig kell valamilyen biztonsági háló. Arra a kérdésre, hogy miért nem az EU jelenti ezt a védelmet, azt mondja:

ők zsarolnak minket, a védőpajzs »az EU miatt és Brüsszel ellen« kell.

