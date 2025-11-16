A Reddit felhasználói szúrták ki, hogy egy korábban visszalépett párbeszédes képviselőjelölt is a Nyugati téren standolt vasárnap a novemberben színre lépett Humanistákkal, mintegy tucatnyi egyendzsekis társával Barabás Richárd és Cseh Katalin mögött állva. Gér Mihályról van szó, aki a monori körzetben indult volna, és azért lépett vissza a jelöltségtől, mert egy 2016-os autóbalesete után egy zárt csoportban vállalhatatlan bejegyzéseket írt. Az általa vezetett jármű két fiatalt gázolt el, egyikük életét vesztette, a másikat – mint fogalmazott – „csak megnyomorította”. A baleset utáni eljárás vétlenként felmentette, lemondásakor közzétett közleményében ezt írta:

Noha szavaimért ugyanott bocsánatot kértem, be kell látnom: kampányom folytatása súlyos terhet róna rám, a pártomra és az ellenzéki összefogásra. Ezért a jelöléstől a mai nappal visszalépek. Bár nem tehettem róla, az eset mély, kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennem. Rendkívüli módon sajnálom a történteket, és ezúton is szeretném együttérzésemről biztosítani az áldozatok hozzátartozóit. Kérem a sajtó képviselőit, hogy ne keressenek a témában.

Gér Mihály 2019-től Albertirsán volt önkormányzati képviselő, 2024-ben itt a TEAM (Tegyünk Együtt Albertirsáért Mozgalom) listáján szerepelt, de nem jutott mandátumhoz. Párbeszédes politikusi Facebook-oldalán több eheti Humanisták-tartalom megosztása látható.

A vasárnapi Nyugati téri aláírásgyűjtésről a kontroll.hu tett közé képeket. Itt „5igenes” népszavazási kezdeményezésüket igyekeznek beindítani a Humanisták, akiknek a szervezésében, finanszírozásában Barabás Richárd pénteki, a Partizánban elhangzott szavai szerint részt vesz a Párbeszéd, de Karácsony Gergely tudta nélkül szerveződtek.