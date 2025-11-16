Magyarország nincs rajta az orosz szankciók alól mentességet kapó országok friss listáján

Az Egyesült Államok november 14-én négy ideiglenes mentességet adott ki az orosz Rosznyeft és Lukoil elleni szankciók alól, hogy elkerülje az ellátásbiztonsági zavarokat, Magyarország azonban nincs köztük – vette észre a Portfolio.

Kazahsztán esetében biztosítják az olajvezetékek és nagy olajmezők zavartalan működését, kivéve tulajdonrészek eladását, míg a Lukoil a több mint 5000 külföldi Lukoil töltőállomás üzemeltetése 2025. december 13-ig engedélyezett.

Bulgáriában az orosz kőolajat feldolgozó és a Lukoil érdekeltségébe tartozó burgaszi olajfinomító és kapcsolódó infrastruktúra működhet 2026. április 29-ig. A negyedik engedély lehetővé teszi Lukoil International európai központjának eladásához vagy átszervezéséhez szükséges folyamatok előkészítését, de a tényleges tranzakcióhoz külön engedély kell.

A Portfolio rámutatott, hogy Magyarország egyelőre nem kapott írásos mentességet, pedig november 21-ig dönteni kell, amikor életbe lépnek a szankciók. Orbán Viktor miniszterelnök és a népes magyar küldöttség november 7-én járt a Fehér Házban, hogy felmentést kérjen, és erre meg is kapták a szóbeli engedélyt, bár az amerikai és a magyar kormány eltérő módon nyilatkozott arról, hogy mennyi időre.

Most akkor van időkorlát vagy nincs?

A fenti engedélyekből egyértelműen kiderül, hogy azokat egyértelmű időkorlát köti, egyes esetekben mindössze egy hónapos, azonban a magyar kormány tagadja, hogy Magyarország esetében is lenne ilyen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minap kijelentette, hogy Magyarország szankciók alóli mentessége mindaddig érvényben marad, amíg Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök hivatalban van. Elmondása szerint a két vezető már megállapodott erről, és kezet fogtak a megállapodásra, az írásba foglalás pedig csupán technikai kérdés.

Ezzel szemben Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy sokkal konkrétabb időpontot mondott, miszerint a mentesség csak egy évre szól, és tájékoztatása szerint az olaj- és gázvezetékek esetében ideiglenes engedély érvényes. Gulyás Gergely a kormányinfón hozzátette, a félreértések tisztázása érdekében Szijjártó Péter hivatalosan megkeresi az amerikai külügyminisztert, míg Orbán Viktor azt mondta, hogy „a főnök”, azaz Trump szava dönt.